Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250730/zemletryasenie-860095941.html
Землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме"
Землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме"
Землетрясение на Камчатке сравнимо по силе с тем, что вызвало аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, заявил РИА Новости директор Института теории... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:02+0300
2025-07-30T10:02+0300
общество
камчатка
япония
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75744/82/757448273_0:9:460:268_1920x0_80_0_0_4c15682545c98dcbbb06e61be524e5f6.jpg
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Землетрясение на Камчатке сравнимо по силе с тем, что вызвало аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Это очень сильно землетрясение. Землетрясения такой силы не было на Камчатке с 1952 года, и вообще в регионе последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году, тогда была магнитуда 9, сейчас чуть меньше – 8,8", - сказал Шебалин. На Камчатке объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
https://1prime.ru/20250730/gavayi-860094180.html
камчатка
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75744/82/757448273_46:0:414:276_1920x0_80_0_0_5b610936e82ce42ba836998ad7f263b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , камчатка, япония, ран
Общество , КАМЧАТКА, ЯПОНИЯ, РАН
10:02 30.07.2025
 
Землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме"

Шебалин: землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме"

Причиной аварии на японской АЭС "Фукусима-1" стал человеческий фактор - доклад комиссии
Причиной аварии на японской АЭС Фукусима-1 стал человеческий фактор - доклад комиссии
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Землетрясение на Камчатке сравнимо по силе с тем, что вызвало аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Это очень сильно землетрясение. Землетрясения такой силы не было на Камчатке с 1952 года, и вообще в регионе последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году, тогда была магнитуда 9, сейчас чуть меньше – 8,8", - сказал Шебалин.
На Камчатке объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
Остров Мауи, Гавайи - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев
09:20
 
ОбществоКАМЧАТКАЯПОНИЯРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала