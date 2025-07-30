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Землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме"
Землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме" - 30.07.2025, ПРАЙМ
Землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме"
Землетрясение на Камчатке сравнимо по силе с тем, что вызвало аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, заявил РИА Новости директор Института теории... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T10:02+0300
2025-07-30T10:02+0300
2025-07-30T10:02+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Землетрясение на Камчатке сравнимо по силе с тем, что вызвало аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. "Это очень сильно землетрясение. Землетрясения такой силы не было на Камчатке с 1952 года, и вообще в регионе последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году, тогда была магнитуда 9, сейчас чуть меньше – 8,8", - сказал Шебалин. На Камчатке объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
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общество , камчатка, япония, ран
Общество , КАМЧАТКА, ЯПОНИЯ, РАН
Землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме"
Шебалин: землетрясение на Камчатке сравнимо с тем, что вызвало аварию на "Фукусиме"
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Землетрясение на Камчатке сравнимо по силе с тем, что вызвало аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, заявил РИА Новости директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.
"Это очень сильно землетрясение. Землетрясения такой силы не было на Камчатке с 1952 года, и вообще в регионе последний раз землетрясение такой силы было в Японии в 2011 году, тогда была магнитуда 9, сейчас чуть меньше – 8,8", - сказал Шебалин.
На Камчатке объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
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