https://1prime.ru/20250730/zemletryasenie-860124909.html
В США назвали землетрясение на Камчатке одним из крупнейших с 1900 года
В США назвали землетрясение на Камчатке одним из крупнейших с 1900 года - 30.07.2025, ПРАЙМ
В США назвали землетрясение на Камчатке одним из крупнейших с 1900 года
Геологическая служба США (USGS) назвала землетрясение на Камчатке, магнитуда которого, по ее оценке, составила 8,8, одним из десяти крупнейших с 1900 года. | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T16:11+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Геологическая служба США (USGS) назвала землетрясение на Камчатке, магнитуда которого, по ее оценке, составила 8,8, одним из десяти крупнейших с 1900 года. "Землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее на Камчатке... (находится - ред.) среди десяти самых крупных землетрясений, происходивших в мире с 1900 года", - говорится в публикации на сайте геологической службы. Кроме того, по оценке службы, это самое мощное сейсмическое явление после землетрясения в Японии в 2011 году, магнитуда которого составляла 9,0. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
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камчатка, землетрясение
В США назвали землетрясение на Камчатке одним из крупнейших с 1900 года
Ученые USGS назвали землетрясение на Камчатке одним из 10 крупнейших с 1900 года
МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Геологическая служба США (USGS) назвала землетрясение на Камчатке, магнитуда которого, по ее оценке, составила 8,8, одним из десяти крупнейших с 1900 года.
"Землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее на Камчатке... (находится - ред.) среди десяти самых крупных землетрясений, происходивших в мире с 1900 года", - говорится в публикации на сайте геологической службы.
Кроме того, по оценке службы, это самое мощное сейсмическое явление после землетрясения в Японии в 2011 году, магнитуда которого составляла 9,0.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов на Камчатке, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Туристы не отменяют туры на Камчатку из-за вулкана, сообщает РСТ