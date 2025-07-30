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Цены на золото ускорили темпы снижения

Цены на золото ускорили темпы снижения - 30.07.2025, ПРАЙМ

Цены на золото ускорили темпы снижения

Стоимость золота ускорила темпы снижения после публикации решений по итогам июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных... | 30.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-30T21:26+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы снижения после публикации решений по итогам июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 29,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, - до 3 351,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,8% - до 37,595 доллара за унцию. До публикации решений американского центробанка золото дешевело примерно на 0,78%. ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября.

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торги, золото, цены