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Цены на золото ускорили темпы снижения - 30.07.2025, ПРАЙМ
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Цены на золото ускорили темпы снижения
Цены на золото ускорили темпы снижения - 30.07.2025, ПРАЙМ
Цены на золото ускорили темпы снижения
Стоимость золота ускорила темпы снижения после публикации решений по итогам июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных... | 30.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-30T21:26+0300
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы снижения после публикации решений по итогам июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 29,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, - до 3 351,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,8% - до 37,595 доллара за унцию. До публикации решений американского центробанка золото дешевело примерно на 0,78%. ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября.
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
21:26 30.07.2025
 
Цены на золото ускорили темпы снижения

Цена на золото ускорила темпы снижения на данных об итогах заседания ФРС США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы снижения после публикации решений по итогам июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 29,5 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,87%, - до 3 351,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,8% - до 37,595 доллара за унцию.
До публикации решений американского центробанка золото дешевело примерно на 0,78%.
ФРС США по итогам июльского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Цены на золото идут вверх
Вчера, 19:01
 
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