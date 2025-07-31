Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов, пишут СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/-liaz-860179942.html
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов, пишут СМИ
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов, пишут СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов, пишут СМИ
"Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T19:21+0300
2025-07-31T19:33+0300
экономика
лиаз
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844383_0:240:3215:2048_1920x0_80_0_0_8a13050e15292c5e500a95bf0ccfe18c.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии. "Ликинский автобусный завод" с июля перешел на 4-дневный режим работы. Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах", - говорится в сообщении производителя. Уточняется, что работа по сокращенному графику в этих условиях позволяет адаптировать производство под рынок и сохранять рабочие места. При этом социальный пакет, включающий льготные путевки для отдыха и оздоровления, дотации на питание, частичную компенсацию платы за дошкольные учреждения, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях и так далее, для сотрудников сохраняется в полном объеме. "Решение о графике работы предприятия будет приниматься на ежемесячной основе в зависимости от ситуации с заказами на общественный транспорт. После оживления рынка "Ликинский автобусный завод" вернется к обычному режиму", - добавили в компании.Также о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа заявлял ранее в июле "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. А "Камаз" переведет на четырехдневку свои подразделения с неполной загрузкой производства с 1 августа.В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.
https://1prime.ru/20250731/sud-860169809.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848844383_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_02024fad85a46dde76929f1808be85af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лиаз, рынок
Экономика, ЛиАЗ, Рынок
19:21 31.07.2025 (обновлено: 19:33 31.07.2025)
 
ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов, пишут СМИ

РИА Новости: ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов в РФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезентация электробуса в обновленном дизайне
Презентация электробуса в обновленном дизайне - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии.
"Ликинский автобусный завод" с июля перешел на 4-дневный режим работы. Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах", - говорится в сообщении производителя.
Уточняется, что работа по сокращенному графику в этих условиях позволяет адаптировать производство под рынок и сохранять рабочие места. При этом социальный пакет, включающий льготные путевки для отдыха и оздоровления, дотации на питание, частичную компенсацию платы за дошкольные учреждения, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях и так далее, для сотрудников сохраняется в полном объеме.
"Решение о графике работы предприятия будет приниматься на ежемесячной основе в зависимости от ситуации с заказами на общественный транспорт. После оживления рынка "Ликинский автобусный завод" вернется к обычному режиму", - добавили в компании.
Также о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа заявлял ранее в июле "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. А "Камаз" переведет на четырехдневку свои подразделения с неполной загрузкой производства с 1 августа.
В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Суд признал банкротом головную компанию обувной OR Group
15:23
 
ЭкономикаЛиАЗРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала