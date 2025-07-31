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ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов, пишут СМИ

ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов, пишут СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ

ЛиАЗ перешел на четырехдневку из-за падения рынка автобусов, пишут СМИ

"Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T19:21+0300

2025-07-31T19:21+0300

2025-07-31T19:33+0300

экономика

лиаз

рынок

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. "Ликинский автобусный завод" в июле перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения рынка автобусов в РФ на 60%, сообщили РИА Новости на предприятии. "Ликинский автобусный завод" с июля перешел на 4-дневный режим работы. Это вынужденная мера, вызванная падением рынка автобусов на 60% в результате сокращения объемов закупок нового транспорта в регионах", - говорится в сообщении производителя. Уточняется, что работа по сокращенному графику в этих условиях позволяет адаптировать производство под рынок и сохранять рабочие места. При этом социальный пакет, включающий льготные путевки для отдыха и оздоровления, дотации на питание, частичную компенсацию платы за дошкольные учреждения, материальную помощь в трудных жизненных ситуациях и так далее, для сотрудников сохраняется в полном объеме. "Решение о графике работы предприятия будет приниматься на ежемесячной основе в зависимости от ситуации с заказами на общественный транспорт. После оживления рынка "Ликинский автобусный завод" вернется к обычному режиму", - добавили в компании.Также о планах по переходу производства на четырехдневную рабочую неделю с августа заявлял ранее в июле "Горьковский автомобильный завод", который до 3 августа находится в плановом корпоративном отпуске. А "Камаз" переведет на четырехдневку свои подразделения с неполной загрузкой производства с 1 августа.В свою очередь, "АвтоВАЗ" в начале осени также рассмотрит такую возможность, и может уйти на сокращенную рабочую неделю с 29 сентября.

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лиаз, рынок