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"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Тегеран - 31.07.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Тегеран
"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Тегеран - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Тегеран
Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по... | 31.07.2025, ПРАЙМ
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бизнес
москва
тегеран
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по пятницам, сообщила компания. "Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.
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бизнес, москва, тегеран, аэрофлот, a321neo
Бизнес, МОСКВА, Тегеран, Аэрофлот, A321neo
12:31 31.07.2025
 
"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Тегеран

"Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A321-211 "Д.Рябушинский" авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет Airbus A321-211 Д.Рябушинский авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Храброво в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по пятницам, сообщила компания.
"Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.
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