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"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Тегеран

"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Тегеран - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Тегеран

Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T12:31+0300

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бизнес

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аэрофлот

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 августа возобновляет рейсы из Москвы в Тегеран, будет летать один раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два раза, еще и по пятницам, сообщила компания. "Рейсы стартуют 6 августа с частотой раз в неделю по средам, а с 12 сентября - два рейса в неделю по средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A321", - говорится в сообщении в Telegram-канале перевозчика.

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бизнес, москва, тегеран, аэрофлот, a321neo