https://1prime.ru/20250731/aeroport-860143369.html
Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме
Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме - 31.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме
Аэропорт "Елизово" после сильного землетрясения на Камчатке работает в штатном режиме, рейсы в четверг выполняются по расписанию, сообщает пресс-служба... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T07:43+0300
2025-07-31T07:43+0300
2025-07-31T07:43+0300
бизнес
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860143369.jpg?1753937016
ЯКУТСК, 31 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Елизово" после сильного землетрясения на Камчатке работает в штатном режиме, рейсы в четверг выполняются по расписанию, сообщает пресс-служба международного аэропорта в городе Петропавловск-Камчатский.
В среду во время землетрясения аэропорт "Елизово" продолжал работать, для безопасности пассажиров временно эвакуировали из зала ожидания.
"В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Как уточняет авиагавань, в здании повреждена отделка, в том числе декоративные потолочные панели.
Здание аэропорта спроектировано и построено с учетом требований десятибалльной сейсмичности.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на Северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
Во время землетрясения на Камчатке один человек получил травму в аэропорту.
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, камчатка
Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме
Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме
ЯКУТСК, 31 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Елизово" после сильного землетрясения на Камчатке работает в штатном режиме, рейсы в четверг выполняются по расписанию, сообщает пресс-служба международного аэропорта в городе Петропавловск-Камчатский.
В среду во время землетрясения аэропорт "Елизово" продолжал работать, для безопасности пассажиров временно эвакуировали из зала ожидания.
"В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Как уточняет авиагавань, в здании повреждена отделка, в том числе декоративные потолочные панели.
Здание аэропорта спроектировано и построено с учетом требований десятибалльной сейсмичности.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на Северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
Во время землетрясения на Камчатке один человек получил травму в аэропорту.