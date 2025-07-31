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Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме
Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме - 31.07.2025, ПРАЙМ
Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме
Аэропорт "Елизово" после сильного землетрясения на Камчатке работает в штатном режиме, рейсы в четверг выполняются по расписанию, сообщает пресс-служба... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T07:43+0300
2025-07-31T07:43+0300
бизнес
камчатка
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ЯКУТСК, 31 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Елизово" после сильного землетрясения на Камчатке работает в штатном режиме, рейсы в четверг выполняются по расписанию, сообщает пресс-служба международного аэропорта в городе Петропавловск-Камчатский. В среду во время землетрясения аэропорт "Елизово" продолжал работать, для безопасности пассажиров временно эвакуировали из зала ожидания. "В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено", - говорится в Telegram-канале аэропорта. Как уточняет авиагавань, в здании повреждена отделка, в том числе декоративные потолочные панели. Здание аэропорта спроектировано и построено с учетом требований десятибалльной сейсмичности. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на Северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Во время землетрясения на Камчатке один человек получил травму в аэропорту.
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бизнес, камчатка
Бизнес, КАМЧАТКА
07:43 31.07.2025
 
Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме

Аэропорт "Елизово" после землетрясения работает в штатном режиме

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ЯКУТСК, 31 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Елизово" после сильного землетрясения на Камчатке работает в штатном режиме, рейсы в четверг выполняются по расписанию, сообщает пресс-служба международного аэропорта в городе Петропавловск-Камчатский.
В среду во время землетрясения аэропорт "Елизово" продолжал работать, для безопасности пассажиров временно эвакуировали из зала ожидания.
"В настоящее время аэропорт продолжает работу в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию. Взлетная полоса, перрон и рулежные дорожки в удовлетворительном состоянии, повреждений не выявлено", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
Как уточняет авиагавань, в здании повреждена отделка, в том числе декоративные потолочные панели.
Здание аэропорта спроектировано и построено с учетом требований десятибалльной сейсмичности.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на Северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
Во время землетрясения на Камчатке один человек получил травму в аэропорту.
 
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