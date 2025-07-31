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После землетрясения на Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,7
После землетрясения на Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,7 - 31.07.2025, ПРАЙМ
После землетрясения на Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,7
Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали в четверг сейсмологи после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:17+0300
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ЯКУТСК, 31 июл - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали в четверг сейсмологи после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. По данным ведомства, афтершоки отметились в 379 километрах от Петропавловск-Камчатского. "Глубина (км): 58.4. Магнитуда: 6,7", - говорится в сообщении. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
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общество , камчатка, ран
Происшествия, Общество , КАМЧАТКА, РАН
После землетрясения на Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,7
Сейсмологи зафиксировали афтершок магнитудой 6,7 после землетрясения на Камчатке
ЯКУТСК, 31 июл - ПРАЙМ. Афтершок магнитудой 6,7 зафиксировали в четверг сейсмологи после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщает пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки.
По данным ведомства, афтершоки отметились в 379 километрах от Петропавловск-Камчатского.
"Глубина (км): 58.4. Магнитуда: 6,7", - говорится в сообщении.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
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