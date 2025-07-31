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На Камчатке зафиксировали около тысячи афтершоков после землетрясения - 31.07.2025, ПРАЙМ
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На Камчатке зафиксировали около тысячи афтершоков после землетрясения
На Камчатке зафиксировали около тысячи афтершоков после землетрясения - 31.07.2025, ПРАЙМ
На Камчатке зафиксировали около тысячи афтершоков после землетрясения
Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:17+0300
2025-07-31T10:17+0300
общество
камчатка
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров Ранее Чебров сообщал РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. "Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения – от самых малых значений до около 7 баллов… В ближайшие месяцы афтершоки будут еще ощущаться, их будет до нескольких тысяч", - сказал Чебров РИА Новости. Он отметил, что точную цифру произошедших афтершоков с 30 июля пока сложно назвать. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
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общество , камчатка
Общество , КАМЧАТКА
10:17 31.07.2025
 
На Камчатке зафиксировали около тысячи афтершоков после землетрясения

На Камчатке зафиксировали около тысячи афтершоков после сильного землетрясения

© РИА Новости . Алексей ФилипповГорода России. Петропавловск–Камчатский
Города России. Петропавловск–Камчатский - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 июл – ПРАЙМ. Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля, сообщил РИА Новости директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров
Ранее Чебров сообщал РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки.
"Около тысячи афтершоков зафиксировано на Камчатке после сильного землетрясения – от самых малых значений до около 7 баллов… В ближайшие месяцы афтершоки будут еще ощущаться, их будет до нескольких тысяч", - сказал Чебров РИА Новости.
Он отметил, что точную цифру произошедших афтершоков с 30 июля пока сложно назвать.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. В результате землетрясения стена одного из детских садов на Камчатке обрушилась, в аэропорту Петропавловска-Камчатского пострадала женщина, в Сахалинской области жертв и значительных разрушений нет.
Виды России. Камчатка - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
После землетрясения на Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 6,7
09:17
 
ОбществоКАМЧАТКА
 
 
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