https://1prime.ru/20250731/aktsii-860179276.html

Российский рынок акций вырос за торговую сессию, но упал за июль

Российский рынок акций вырос за торговую сессию, но упал за июль - 31.07.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос за торговую сессию, но упал за июль

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,22% и упал на 4,05% за июль, следует из данных Московской биржи. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T19:00+0300

2025-07-31T19:00+0300

2025-07-31T19:06+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,22% и упал на 4,05% за июль, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,22%, до 2 732,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,24%, до 1 136,1 пункта, долларовый РТС - на 2,11%, до 1 071,61 пункта.За июль индекс Мосбиржи упал на 4,05%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,53%, РТС - на 6,18%.

https://1prime.ru/20250729/aktsii-860081325.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, торги