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Российский рынок акций вырос за торговую сессию, но упал за июль
Российский рынок акций вырос за торговую сессию, но упал за июль - 31.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за торговую сессию, но упал за июль
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,22% и упал на 4,05% за июль, следует из данных Московской биржи. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T19:00+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,22% и упал на 4,05% за июль, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,22%, до 2 732,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,24%, до 1 136,1 пункта, долларовый РТС - на 2,11%, до 1 071,61 пункта.За июль индекс Мосбиржи упал на 4,05%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,53%, РТС - на 6,18%.
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мосбиржа, российский рынок акций, торги
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Торги
Российский рынок акций вырос за торговую сессию, но упал за июль
Мосбиржа: российский рынок акций за сессию вырос на 0,22% и упал на 4,05% за июль
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 0,22% и упал на 4,05% за июль, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,22%, до 2 732,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,24%, до 1 136,1 пункта, долларовый РТС - на 2,11%, до 1 071,61 пункта.
За июль индекс Мосбиржи упал на 4,05%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,53%, РТС - на 6,18%.
Российский рынок акций завершил основную сессию в плюсе