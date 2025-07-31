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Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО

Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО - 31.07.2025, ПРАЙМ

Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО

Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, это может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости, заявил... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:33+0300

2025-07-31T14:33+0300

2025-07-31T14:33+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, это может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "В Арктической зоне России Запад уже давно реализует комплекс политических, правовых, военных и экономических мер, направленных на срыв наших планов освоения Арктики, в том числе на оспаривание российского суверенитета над Северным морским путём. Западники прилагают серьезные усилия для изменения военно-политической конфигурации на Крайнем Севере, в том числе с помощью внерегиональных игроков", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. Натовцами ведется активная отработка действий надводного и подводного флота в высоких широтах, оттачивается проведение экспедиционных операций, разведывательно-диверсионных действий, добавил он. "Особую обеспокоенность вызывают участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полёты вблизи российских баз", - отметил Патрушев. "Увеличение военной активности США и НАТО в арктическом пространстве повышает вероятность инцидентов, что может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости", - подчеркнул он.

https://1prime.ru/20250725/patrushev-859915884.html

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россия, арктика, сша, нато, николай патрушев