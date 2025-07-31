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Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО - 31.07.2025, ПРАЙМ
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО
Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, это может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости, заявил... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:33+0300
2025-07-31T14:33+0300
политика
россия
арктика
сша
нато
николай патрушев
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, это может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "В Арктической зоне России Запад уже давно реализует комплекс политических, правовых, военных и экономических мер, направленных на срыв наших планов освоения Арктики, в том числе на оспаривание российского суверенитета над Северным морским путём. Западники прилагают серьезные усилия для изменения военно-политической конфигурации на Крайнем Севере, в том числе с помощью внерегиональных игроков", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. Натовцами ведется активная отработка действий надводного и подводного флота в высоких широтах, оттачивается проведение экспедиционных операций, разведывательно-диверсионных действий, добавил он. "Особую обеспокоенность вызывают участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полёты вблизи российских баз", - отметил Патрушев. "Увеличение военной активности США и НАТО в арктическом пространстве повышает вероятность инцидентов, что может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости", - подчеркнул он.
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россия, арктика, сша, нато, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, АРКТИКА, США, НАТО, Николай Патрушев
14:33 31.07.2025
 
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО

Патрушев: рост военной активности США и НАТО в Арктике может привести к эскалации

© РИА Новости . Вера Костамо% Айсберг
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Вера Костамо
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, это может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"В Арктической зоне России Запад уже давно реализует комплекс политических, правовых, военных и экономических мер, направленных на срыв наших планов освоения Арктики, в том числе на оспаривание российского суверенитета над Северным морским путём. Западники прилагают серьезные усилия для изменения военно-политической конфигурации на Крайнем Севере, в том числе с помощью внерегиональных игроков", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
Натовцами ведется активная отработка действий надводного и подводного флота в высоких широтах, оттачивается проведение экспедиционных операций, разведывательно-диверсионных действий, добавил он.
"Особую обеспокоенность вызывают участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полёты вблизи российских баз", - отметил Патрушев.
"Увеличение военной активности США и НАТО в арктическом пространстве повышает вероятность инцидентов, что может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости", - подчеркнул он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2025
Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море
25 июля, 10:28
 
ПолитикаРОССИЯАРКТИКАСШАНАТОНиколай Патрушев
 
 
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