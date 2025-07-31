https://1prime.ru/20250731/arktika-860165153.html
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО - 31.07.2025, ПРАЙМ
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО
Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, это может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости, заявил... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T14:33+0300
2025-07-31T14:33+0300
2025-07-31T14:33+0300
политика
россия
арктика
сша
нато
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bd3e418cea3477b1f66b809f4234b9be.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, это может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "В Арктической зоне России Запад уже давно реализует комплекс политических, правовых, военных и экономических мер, направленных на срыв наших планов освоения Арктики, в том числе на оспаривание российского суверенитета над Северным морским путём. Западники прилагают серьезные усилия для изменения военно-политической конфигурации на Крайнем Севере, в том числе с помощью внерегиональных игроков", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. Натовцами ведется активная отработка действий надводного и подводного флота в высоких широтах, оттачивается проведение экспедиционных операций, разведывательно-диверсионных действий, добавил он. "Особую обеспокоенность вызывают участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полёты вблизи российских баз", - отметил Патрушев. "Увеличение военной активности США и НАТО в арктическом пространстве повышает вероятность инцидентов, что может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20250725/patrushev-859915884.html
арктика
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82804/11/828041176_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f2505f579d4fc3bada2c254459f8596e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, сша, нато, николай патрушев
Политика, РОССИЯ, АРКТИКА, США, НАТО, Николай Патрушев
Патрушев предупредил о рисках эскалации в Арктике из-за действий США и НАТО
Патрушев: рост военной активности США и НАТО в Арктике может привести к эскалации
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике повышает вероятность инцидентов, это может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"В Арктической зоне России Запад уже давно реализует комплекс политических, правовых, военных и экономических мер, направленных на срыв наших планов освоения Арктики, в том числе на оспаривание российского суверенитета над Северным морским путём. Западники прилагают серьезные усилия для изменения военно-политической конфигурации на Крайнем Севере, в том числе с помощью внерегиональных игроков", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии.
Натовцами ведется активная отработка действий надводного и подводного флота в высоких широтах, оттачивается проведение экспедиционных операций, разведывательно-диверсионных действий, добавил он.
"Особую обеспокоенность вызывают участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полёты вблизи российских баз", - отметил Патрушев.
"Увеличение военной активности США и НАТО в арктическом пространстве повышает вероятность инцидентов, что может привести к неконтролируемой эскалации напряжённости", - подчеркнул он.
Патрушев назвал условие купирования военных угроз России на Черном море