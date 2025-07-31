https://1prime.ru/20250731/asean-860149106.html
В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре
В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре
Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодных лидерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в Малайзии,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:27+0300
2025-07-31T09:27+0300
2025-07-31T09:27+0300
политика
малайзия
сша
асеан
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/12/838851213_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_2b6b347b90cf06a2c60d8d9f4d0296d6.jpg
БАНГКОК, 31 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодных лидерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в Малайзии, заявил в четверг Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии, которая является председателем регионального блока в 2025 году. Заявление было сделано после телефонного разговора премьер-министра с президентом США. "Президент Трамп сообщил мне, что примет участие в 47-м саммите АСЕАН в октябре. Я сказал "Хорошо, господин президент. Я объявлю об этом в парламенте", - сказал журналистам Анвар Ибрагим, слова которого приводит газета The Star. В том же телефонном разговоре два лидера обсуждали переговоры по торговым тарифам между двумя странами. Премьер Малайзии сообщил, что переговоры о тарифах с Трампом обсуждались на основе принципа свободной торговли, пишет издание. "Президент США согласился объявить новые тарифы для Малайзии завтра, в пятницу 1 августа", - сказал Анвар Ибрагим. В октябре в Малайзии состоятся ежегодные лидерские встречи АСЕАН, в том числе саммит регионального блока, серия двусторонних саммитов АСЕАН с диалоговыми партнерами и Восточноазиатский саммит. Россия является полноправным диалоговым партнером блока и членом Восточноазиатского саммита наряду с КНР, США, Японией и другими странами.
https://1prime.ru/20250718/asean--859669563.html
малайзия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/12/838851213_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_5d459a985b77a63837ca792e5280f994.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, сша, асеан, дональд трамп
Политика, МАЛАЙЗИЯ, США, АСЕАН, Дональд Трамп
В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре
Премьер Малайзии Ибрагим: Трамп примет участие в мероприятиях АСЕАН в октябре
БАНГКОК, 31 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодных лидерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в Малайзии, заявил в четверг Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии, которая является председателем регионального блока в 2025 году.
Заявление было сделано после телефонного разговора премьер-министра с президентом США.
"Президент Трамп сообщил мне, что примет участие в 47-м саммите АСЕАН в октябре. Я сказал "Хорошо, господин президент. Я объявлю об этом в парламенте", - сказал журналистам Анвар Ибрагим, слова которого приводит газета The Star.
В том же телефонном разговоре два лидера обсуждали переговоры по торговым тарифам между двумя странами. Премьер Малайзии сообщил, что переговоры о тарифах с Трампом обсуждались на основе принципа свободной торговли, пишет издание.
"Президент США согласился объявить новые тарифы для Малайзии завтра, в пятницу 1 августа", - сказал Анвар Ибрагим.
В октябре в Малайзии состоятся ежегодные лидерские встречи АСЕАН, в том числе саммит регионального блока, серия двусторонних саммитов АСЕАН с диалоговыми партнерами и Восточноазиатский саммит. Россия является полноправным диалоговым партнером блока и членом Восточноазиатского саммита наряду с КНР, США, Японией и другими странами.
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%