Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250731/asean-860149106.html
В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре
В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре
Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодных лидерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в Малайзии,... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:27+0300
2025-07-31T09:27+0300
политика
малайзия
сша
асеан
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/12/838851213_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_2b6b347b90cf06a2c60d8d9f4d0296d6.jpg
БАНГКОК, 31 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодных лидерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в Малайзии, заявил в четверг Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии, которая является председателем регионального блока в 2025 году. Заявление было сделано после телефонного разговора премьер-министра с президентом США. "Президент Трамп сообщил мне, что примет участие в 47-м саммите АСЕАН в октябре. Я сказал "Хорошо, господин президент. Я объявлю об этом в парламенте", - сказал журналистам Анвар Ибрагим, слова которого приводит газета The Star. В том же телефонном разговоре два лидера обсуждали переговоры по торговым тарифам между двумя странами. Премьер Малайзии сообщил, что переговоры о тарифах с Трампом обсуждались на основе принципа свободной торговли, пишет издание. "Президент США согласился объявить новые тарифы для Малайзии завтра, в пятницу 1 августа", - сказал Анвар Ибрагим. В октябре в Малайзии состоятся ежегодные лидерские встречи АСЕАН, в том числе саммит регионального блока, серия двусторонних саммитов АСЕАН с диалоговыми партнерами и Восточноазиатский саммит. Россия является полноправным диалоговым партнером блока и членом Восточноазиатского саммита наряду с КНР, США, Японией и другими странами.
https://1prime.ru/20250718/asean--859669563.html
малайзия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83885/12/838851213_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_5d459a985b77a63837ca792e5280f994.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
малайзия, сша, асеан, дональд трамп
Политика, МАЛАЙЗИЯ, США, АСЕАН, Дональд Трамп
09:27 31.07.2025
 
В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре

Премьер Малайзии Ибрагим: Трамп примет участие в мероприятиях АСЕАН в октябре

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАСЕАН
АСЕАН
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАНГКОК, 31 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодных лидерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в Малайзии, заявил в четверг Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии, которая является председателем регионального блока в 2025 году.
Заявление было сделано после телефонного разговора премьер-министра с президентом США.
"Президент Трамп сообщил мне, что примет участие в 47-м саммите АСЕАН в октябре. Я сказал "Хорошо, господин президент. Я объявлю об этом в парламенте", - сказал журналистам Анвар Ибрагим, слова которого приводит газета The Star.
В том же телефонном разговоре два лидера обсуждали переговоры по торговым тарифам между двумя странами. Премьер Малайзии сообщил, что переговоры о тарифах с Трампом обсуждались на основе принципа свободной торговли, пишет издание.
"Президент США согласился объявить новые тарифы для Малайзии завтра, в пятницу 1 августа", - сказал Анвар Ибрагим.
В октябре в Малайзии состоятся ежегодные лидерские встречи АСЕАН, в том числе саммит регионального блока, серия двусторонних саммитов АСЕАН с диалоговыми партнерами и Восточноазиатский саммит. Россия является полноправным диалоговым партнером блока и членом Восточноазиатского саммита наряду с КНР, США, Японией и другими странами.
Щит с надписью 20 лет диалоговому партнерству Россия — АСЕАН у дороги в Красной поляне - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
Товарооборот между Россией и странами АСЕАН вырос на 5,8%
18 июля, 14:11
 
ПолитикаМАЛАЙЗИЯСШААСЕАНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала