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В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре

В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Малайзии заявили об участии Трампа в мероприятиях АСЕАН в октябре

Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодных лидерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в Малайзии,... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T09:27+0300

2025-07-31T09:27+0300

2025-07-31T09:27+0300

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БАНГКОК, 31 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп примет участие в ежегодных лидерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые пройдут в Малайзии, заявил в четверг Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии, которая является председателем регионального блока в 2025 году. Заявление было сделано после телефонного разговора премьер-министра с президентом США. "Президент Трамп сообщил мне, что примет участие в 47-м саммите АСЕАН в октябре. Я сказал "Хорошо, господин президент. Я объявлю об этом в парламенте", - сказал журналистам Анвар Ибрагим, слова которого приводит газета The Star. В том же телефонном разговоре два лидера обсуждали переговоры по торговым тарифам между двумя странами. Премьер Малайзии сообщил, что переговоры о тарифах с Трампом обсуждались на основе принципа свободной торговли, пишет издание. "Президент США согласился объявить новые тарифы для Малайзии завтра, в пятницу 1 августа", - сказал Анвар Ибрагим. В октябре в Малайзии состоятся ежегодные лидерские встречи АСЕАН, в том числе саммит регионального блока, серия двусторонних саммитов АСЕАН с диалоговыми партнерами и Восточноазиатский саммит. Россия является полноправным диалоговым партнером блока и членом Восточноазиатского саммита наряду с КНР, США, Японией и другими странами.

https://1prime.ru/20250718/asean--859669563.html

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малайзия, сша, асеан, дональд трамп