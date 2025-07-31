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Биржи АТР в основном снижаются, пока японский Nikkei 225 растет

Биржи АТР в основном снижаются, пока японский Nikkei 225 растет - 31.07.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР в основном снижаются, пока японский Nikkei 225 растет

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно уменьшаются на фоне статистики и торговых новостей, японский Nikkei... | 31.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно уменьшаются на фоне статистики и торговых новостей, японский Nikkei 225 растет на решении ЦБ страны сохранить ставку и обновленных макроэкономических прогнозах, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.39 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,68%, до 3 591,26 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,31%, до 2 198,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,07%, до 24 906,39 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,41%, до 3 241,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сокращался на 0,09%, до 8 748,8 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,9%, до 41 020,33 пункта. Ранее в четверг Банк Японии ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне около 0,5%. Также регулятор повысил прогнозы по росту ВВП и инфляции на текущий фингод. На следующие два финансовых года прогнозы по ВВП были сохранены, по инфляции - увеличены. Инвесторы обращают внимание на слабую статистику из Китая. Ранее в четверг официальная статистика показала, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле сократился до 49,3 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя. PMI в непроизводственной сфере в июле снизился до 50,1 пункта с 50,5 пункта в июне, ожидалось снижение до 50,3 пункта. Промышленное производство в Южной Корее в июне выросло на 1,6% в месячном выражении, как и ожидалось. В годовом выражении рост составил также 1,6%, ожидалось увеличение на 3,2%. Розничные продажи в стране в июне выросли на 0,5% в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,8%. Промышленное производство в Японии в июне к маю выросло на 1,7% при прогнозе снижения на 0,6%, годовое увеличение составило 4%, ожидалось сокращение на 0,8%. Розничные продажи Японии в июне показали рост на 1% к маю, ожидалась нулевая динамика, годовой рост составил 2% при прогнозе роста на 1,8%. Розничные продажи в Австралии в июне выросли на 1,2% к маю, ожидался рост на 0,4%. Инвесторы обращают внимание и на новости торговли. Так, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о подписании торгового соглашения с Южной Кореей, по условиям которого южнокорейская сторона обязуется вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов. В то же время Трамп с 1 августа вводит 50-процентную пошлину на импорт в США из других стран полуфабрикатов и производных изделий из меди.

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атр, рынок, индексы, торги, япония, nikkei 225