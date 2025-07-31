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Биржи АТР в основном снизились в четверг

Биржи АТР в основном снизились в четверг - 31.07.2025, ПРАЙМ

Биржи АТР в основном снизились в четверг

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам последних торгов месяца, инвесторы обратили внимание в том... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:55+0300

2025-07-31T11:55+0300

2025-07-31T11:55+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам последних торгов месяца, инвесторы обратили внимание в том числе на макростатистику, в том числе китайские индексы обвалились после сообщения о неожиданном замедлении деловой активности в стране, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 1,18%, до 3 573,21 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,39%, до 2 175,1 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,6%, до 24 773,33 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,28%, до 3 245,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,16%, до 8 742,8 пункта, японский Nikkei 225 - увеличился на 1,02%, до 41 069,82 пункта. Ранее в четверг центробанк Японии ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне 0,5%. Также регулятор повысил прогнозы роста ВВП страны и инфляции на текущий финансовый год. На следующие два финансовых года прогнозы ВВП были сохранены. Кроме того, промышленное производство в Японии в июне к маю выросло на 1,7% при прогнозе снижения на 0,6%, годовое увеличение составило 4%, ожидалось сокращение на 0,8%. Розничные продажи в стране, также в июне, показали рост на 1% к маю, ожидалась нулевая динамика, годовой рост составил 2% при прогнозе роста на 1,8%. Розничные продажи в Австралии в июне выросли на 1,2% к маю, ожидался рост на 0,4%. Что же касается Китая, то также ранее в четверг официальная статистика показала, что индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе страны сократился до 49,3 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя. PMI в непроизводственной сфере в июле снизился до 50,1 пункта с 50,5 пункта в июне, ожидалось снижение до 50,3 пункта. Промышленное производство в Южной Корее в июне выросло на 1,6% в месячном выражении, как и ожидалось. В годовом выражении рост составил также 1,6%, ожидалось увеличение на 3,2%. Розничные продажи в стране в июне выросли на 0,5% в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,8%.

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атр, рынок, торги, индексы