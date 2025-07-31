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Названы самые доступные люксовые автомобили в России

Названы самые доступные люксовые автомобили в России - 31.07.2025, ПРАЙМ

Названы самые доступные люксовые автомобили в России

Люксовые автомобили Maserati Quattroporte, Bentley Flying Spur и Continental GT с пробегом на российских торговых площадках можно купить менее чем за 2 миллиона | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T03:47+0300

2025-07-31T03:47+0300

2025-07-31T03:47+0300

бизнес

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Люксовые автомобили Maserati Quattroporte, Bentley Flying Spur и Continental GT с пробегом на российских торговых площадках можно купить менее чем за 2 миллиона рублей, что сопоставимо с ценой некоторых новых китайских кроссоверов, выяснило РИА Новости, изучив данные сервиса "Авто.ру". "По состоянию на конец июля 2025 года самыми доступными люксовыми автомобилями стали Maserati Quattroporte, Bentley Flying Spur и Continental GT. Их возможно приобрести меньше чем за 2 миллиона рублей", - рассказали в "Авто.ру". Как выяснил корреспондент РИА Новости, за 1,45 миллиона рублей можно купить Maserati 2007 года выпуска с 80 тысячами километров пробега, а за 1,4 миллиона - Bentley того же года выпуска с 220 тысячами километров пробега. За аналогичную сумму на площадке можно приобрести популярный у россиян в первом полугодии китайский кроссовер 2025 года выпуска Chery Tiggo 4. Максимальная цена на люксовые машины с пробегом на "Авто.ру" зафиксирована у двух моделей Bugatti - Chiron (360 миллионов рублей) и Veyron (137 миллионов рублей). Средняя стоимость люксовых автомобилей с пробегом в первом полугодии 2025 года демонстрировала нестабильную динамику, отметили в компании. По итогам полугодия она снизилась на 2,56% - до 21,52 миллиона рублей. В среднем пробег подержанного автомобиля люкс-класса составляет чуть больше 40 тысяч километров, а возраст - около 8 лет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, авто.ру, bentley