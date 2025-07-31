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"Внуково" выдал пассажирам рейса Turkish Airlines весь задержанный багаж - 31.07.2025, ПРАЙМ
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"Внуково" выдал пассажирам рейса Turkish Airlines весь задержанный багаж
"Внуково" выдал пассажирам рейса Turkish Airlines весь задержанный багаж - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Внуково" выдал пассажирам рейса Turkish Airlines весь задержанный багаж
Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T08:53+0300
2025-07-31T08:53+0300
бизнес
россия
анталья
turkish airlines
аэропорт внуково
росавиация
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань. Ранее, вечером 30 июля, там сообщили, что 33 единицы багажа не были загружены на рейс TK-3168 из Антальи. "Уважаемые пассажиры, ожидавшие досылочный рейс TK-3168 из Антальи (фактическое время прибытия 2.08 31.07.2025). Сообщаем, что выдача багажа завершена. Все пассажиры получили свои вещи в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта в четверг. Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
https://1prime.ru/20250721/vnukovo-859742064.html
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бизнес, россия, анталья, turkish airlines, аэропорт внуково, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Анталья, Turkish Airlines, аэропорт Внуково, Росавиация
08:53 31.07.2025
 
"Внуково" выдал пассажирам рейса Turkish Airlines весь задержанный багаж

Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 из Антальи задержанный багаж

© РИА Новости% Аэропорт "Внуково"
% Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково" выдал пассажирам рейса TK-3168 авиакомпании Turkish Airlines из Антальи весь задержанный багаж, сообщила авиагавань.
Ранее, вечером 30 июля, там сообщили, что 33 единицы багажа не были загружены на рейс TK-3168 из Антальи.
"Уважаемые пассажиры, ожидавшие досылочный рейс TK-3168 из Антальи (фактическое время прибытия 2.08 31.07.2025). Сообщаем, что выдача багажа завершена. Все пассажиры получили свои вещи в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта в четверг.
Turkish Airlines уже не в первый раз задерживает доставку багажа. Росавиация в начале июля сообщала, что продолжает работать с авиакомпанией и обсуждать ее подход к доставке багажа в Россию.
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БизнесРОССИЯАнтальяTurkish Airlinesаэропорт ВнуковоРосавиация
 
 
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