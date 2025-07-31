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Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков
Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков - 31.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков
С 1 августа в России начнут действовать новые правила открытия банковских счетов для подростков. Подробности агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T02:02+0300
2025-07-31T02:02+0300
2025-07-31T02:02+0300
экономика
россия
банк
подростки
финансы
общество
мария ермилова
рэу им. г.в.плеханова
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. С 1 августа в России начнут действовать новые правила открытия банковских счетов для подростков. Подробности агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.Нововведения связаны с вступлением в силу некоторых изменений в Гражданский кодекс."Теперь финансовый институт сможет открыть банковский счет несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного разрешения от его родителей или законных представителей", — указала эксперт.Исключения составят ситуации, когда ребенок является полностью дееспособным вследствие заключения брака или прохождения процедуры эмансипации. В данном случае разрешение от взрослых не требуется.Нововведение призвано повысить уровень защищенности подростков от возможного вовлечения в противоправные действия, связанные с банковскими услугами. Кроме того, оно поможет повысить уровень финансовой грамотности молодых россиян, поскольку финансовые вопросы будут обсуждаться внутри семьи."Важно обезопасить подростков от мошеннических схем. Мы ранее могли наблюдать, что механизмы были направлены на отмывание денег или проведение сомнительных платежей, и счета подростков могли в этом участвовать", — заключила Ермилова.
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россия, банк, подростки, финансы, общество , мария ермилова, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, РОССИЯ, банк, подростки, Финансы, Общество , Мария Ермилова, РЭУ им. Г.В.Плеханова
Эксперт предупредила о новых правилах открытия счетов для подростков
Доцент Ермилова: с 1 августа подросткам не откроют счет без разрешения родителей
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. С 1 августа в России начнут действовать новые правила открытия банковских счетов для подростков. Подробности агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Нововведения связаны с вступлением в силу некоторых изменений в Гражданский кодекс.
"Теперь финансовый институт сможет открыть банковский счет несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет только при наличии письменного разрешения от его родителей или законных представителей", — указала эксперт.
Исключения составят ситуации, когда ребенок является полностью дееспособным вследствие заключения брака или прохождения процедуры эмансипации. В данном случае разрешение от взрослых не требуется.
Нововведение призвано повысить уровень защищенности подростков от возможного вовлечения в противоправные действия, связанные с банковскими услугами. Кроме того, оно поможет повысить уровень финансовой грамотности молодых россиян, поскольку финансовые вопросы будут обсуждаться внутри семьи.
"Важно обезопасить подростков от мошеннических схем. Мы ранее могли наблюдать, что механизмы были направлены на отмывание денег или проведение сомнительных платежей, и счета подростков могли в этом участвовать", — заключила Ермилова.
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