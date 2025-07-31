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Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%

Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5% - 31.07.2025, ПРАЙМ

Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне 0,5%

Банк Японии (центробанк страны) сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июльского заседания, следует из заявления регулятора. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T07:28+0300

2025-07-31T07:28+0300

2025-07-31T07:28+0300

финансы

банки

экономика

япония

банк японии

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк страны) сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июльского заседания, следует из заявления регулятора. Решение регулятора по величине учетной ставки совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "На состоявшемся сегодня заседании по денежно-кредитной политике правление Банка Японии единогласно приняло решение установить следующее направление для операций на денежном рынке на период до следующего заседания: Банк будет способствовать тому, чтобы процентная ставка оставалась на уровне около 0,5%", - говорится в релизе. В феврале 2007 года японский ЦБ повысил учетную ставку до 0,5%, а затем, начиная с октября 2008 года, стал понижать ее. При этом в январе 2016 года регулятор ввел отрицательную учетную ставку - на уровне минус 0,1%. В 2024 году Банк Японии повышал ставку дважды: в марте - до 0-0,1%, в июле - до 0,25%. В текущем году на заседании в январе регулятор повысил ставку до 0,5%.

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