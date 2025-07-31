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В Минске рассказали о контактах с Госдепом и администрацией США

В Минске рассказали о контактах с Госдепом и администрацией США - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Минске рассказали о контактах с Госдепом и администрацией США

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что контакты с госдепом и администрацией президента США продолжаются, готовятся очередные шаги с обеих... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T22:01+0300

2025-07-31T22:01+0300

2025-07-31T22:01+0300

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МИНСК, 31 июл – ПРАЙМ. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что контакты с госдепом и администрацией президента США продолжаются, готовятся очередные шаги с обеих сторон. "Процесс продолжается. Мы в постоянном контакте с представителями госдепартамента, с руководством госдепартамента, с представителями администрации президента США, с Советом национальной безопасности. И консультации продолжаются, продолжаются переговоры, готовятся очередные шаги, назовем это так, с обеих сторон", - сказал Рыбаков в эфире телеканала "Беларусь". Он подчеркнул, что "все очень плодотворно развивается". "Просто с учетом бурных событий во всем мире и большой занятостью всех увлеченных не так быстро идет процесс, как хотелось бы, но он идет, я могу вас заверить, он идет", - заявил белорусский дипломат. Как пояснила журналист телеканала, Рыбаков участвовал в недавних переговорах белорусского президента со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и "после этой командировки в Минск" по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко "диалог с госдепом Рыбаков продолжит". Президент Белоруссии в конце июня встретился со спецпосланником президента США по Украине. Позднее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа помиловал 14 человек, отбывавших наказание в республике. Среди помилованных - в основном иностранцы (два гражданина Японии, три гражданина Польши, два - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США), но есть и несколько белорусов, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность.

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белоруссия, контакты, сша