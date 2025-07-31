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Путин подписал закон о нулевом НДС при продаже легких беспилотников
Путин подписал закон о нулевом НДС при продаже легких беспилотников - 31.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о нулевом НДС при продаже легких беспилотников
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении до 2028 года нулевой ставки НДС при реализации легких гражданских беспилотных летательных... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T17:44+0300
2025-07-31T17:44+0300
2025-07-31T17:44+0300
россия
владимир путин
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обнуление ндс
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении до 2028 года нулевой ставки НДС при реализации легких гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и запчастей для них, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на стимулирование развития внутреннего рынка БПЛА и снижение налоговой нагрузки на их производителей. Документ устанавливает нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ. Одновременно от НДС освобождаются операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей. В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов. Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. Это, согласно сопроводительным документам, позволит по истечении данного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.
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россия, владимир путин, ндс, обнуление ндс
РОССИЯ, Владимир Путин, НДС, обнуление НДС
Путин подписал закон о нулевом НДС при продаже легких беспилотников
Путин подписал закон о нулевом НДС до 2028 года при продаже легких гражданских БПЛА
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении до 2028 года нулевой ставки НДС при реализации легких гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и запчастей для них, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на стимулирование развития внутреннего рынка БПЛА и снижение налоговой нагрузки на их производителей.
Документ устанавливает нулевую ставку НДС при реализации беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов, собранных (произведенных) на территории Евразийского экономического союза, а также двигателей, запасных частей и иных комплектующих, предназначенных для их производства, ремонта или модернизации на территории РФ.
Одновременно от НДС освобождаются операции по ввозу в Россию двигателей, запчастей и иных комплектующих для БПЛА такой массы, а также печатных изданий, опытных образцов и их составных частей, необходимых для разработки, создания и испытания таких беспилотников и двигателей.
В настоящее время аналогичные льготы действуют в отношении гражданских беспилотников массой более 30 килограммов.
Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. При этом изменения будут применяться по 31 декабря 2027 года. Это, согласно сопроводительным документам, позволит по истечении данного срока проанализировать эффективность принятых мер, а также целесообразность их продления и необходимость уточнения с учетом правоприменительной практики.
Путин подписал закон о платформенной экономике