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Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась

Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась - 31.07.2025, ПРАЙМ

Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась

Безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2% с уровня мая в 6,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T12:02+0300

2025-07-31T12:02+0300

2025-07-31T12:02+0300

экономика

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2% с уровня мая в 6,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения показателя на уровне мая.

https://1prime.ru/20250730/evrostat-860106551.html

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мировая экономика, евростат