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Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась
Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась - 31.07.2025, ПРАЙМ
Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась
Безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2% с уровня мая в 6,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:02+0300
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экономика
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2% с уровня мая в 6,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения показателя на уровне мая.
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мировая экономика, евростат
Экономика, Мировая экономика, Евростат
12:02 31.07.2025
 
Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась

Евростат: безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2%

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2% с уровня мая в 6,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения показателя на уровне мая.
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