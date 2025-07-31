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Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась
Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась - 31.07.2025, ПРАЙМ
Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась
Безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2% с уровня мая в 6,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:02+0300
2025-07-31T12:02+0300
2025-07-31T12:02+0300
экономика
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2% с уровня мая в 6,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения показателя на уровне мая.
https://1prime.ru/20250730/evrostat-860106551.html
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мировая экономика, евростат
Экономика, Мировая экономика, Евростат
Безработица в еврозоне в июне неожиданно снизилась
Евростат: безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в июне снизилась до 6,2% с уровня мая в 6,3%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали сохранения показателя на уровне мая.
ВВП еврозоны вырос лучше прогноза