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В Кремле опровергли слухи о процессе возвращения американского бизнеса в РФ
В Кремле опровергли слухи о процессе возвращения американского бизнеса в РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле опровергли слухи о процессе возвращения американского бизнеса в РФ
Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, в этом плане нечего "ставить на паузу", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T17:26+0300
2025-07-31T17:26+0300
2025-07-31T17:26+0300
экономика
россия
дмитрий песков
бизнес
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, в этом плане нечего "ставить на паузу", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу. Сейчас летний период, и многие наблюдатели и аналитики уже не знают, откуда черпать вдохновение", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие мнения о том, что процесс возвращения американского бизнеса в Россию "поставлен на паузу".Песков также отметил интерес российских бизнесменов в американском рынке, добавив при этом, что американским предпринимателям также было бы выгодно сотрудничество с Россией."Мы считаем, что это было бы в интересах американского бизнеса, и мы знаем, что американский бизнес заинтересован, многие американские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы восстановить взаимодействие с российской стороной", - сообщил пресс-секретарь.
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россия, дмитрий песков, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Бизнес
В Кремле опровергли слухи о процессе возвращения американского бизнеса в РФ
Песков: никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, в этом плане нечего "ставить на паузу", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу. Сейчас летний период, и многие наблюдатели и аналитики уже не знают, откуда черпать вдохновение", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие мнения о том, что процесс возвращения американского бизнеса в Россию "поставлен на паузу".
Песков также отметил интерес российских бизнесменов в американском рынке, добавив при этом, что американским предпринимателям также было бы выгодно сотрудничество с Россией.
"Мы считаем, что это было бы в интересах американского бизнеса, и мы знаем, что американский бизнес заинтересован, многие американские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы восстановить взаимодействие с российской стороной", - сообщил пресс-секретарь.
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