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В Кремле опровергли слухи о процессе возвращения американского бизнеса в РФ

В Кремле опровергли слухи о процессе возвращения американского бизнеса в РФ - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле опровергли слухи о процессе возвращения американского бизнеса в РФ

Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, в этом плане нечего "ставить на паузу", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T17:26+0300

2025-07-31T17:26+0300

2025-07-31T17:26+0300

экономика

россия

дмитрий песков

бизнес

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, в этом плане нечего "ставить на паузу", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не было, поэтому нечего ставить на паузу. Сейчас летний период, и многие наблюдатели и аналитики уже не знают, откуда черпать вдохновение", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать звучащие мнения о том, что процесс возвращения американского бизнеса в Россию "поставлен на паузу".Песков также отметил интерес российских бизнесменов в американском рынке, добавив при этом, что американским предпринимателям также было бы выгодно сотрудничество с Россией."Мы считаем, что это было бы в интересах американского бизнеса, и мы знаем, что американский бизнес заинтересован, многие американские бизнесмены заинтересованы в том, чтобы восстановить взаимодействие с российской стороной", - сообщил пресс-секретарь.

https://1prime.ru/20250730/peskov-860113172.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий песков, бизнес