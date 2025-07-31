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В Чили заявили, что катодная медь не подпадает под пошлины США

В Чили заявили, что катодная медь не подпадает под пошлины США - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Чили заявили, что катодная медь не подпадает под пошлины США

Катодная медь, являющаяся основным экспортным продуктом Чили, не подпадает под пошлины Соединенных Штатов, сообщил министр иностранных дел республики Альберто... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T06:58+0300

2025-07-31T06:58+0300

2025-07-31T06:58+0300

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МЕХИКО, 31 июл - ПРАЙМ. Катодная медь, являющаяся основным экспортным продуктом Чили, не подпадает под пошлины Соединенных Штатов, сообщил министр иностранных дел республики Альберто ван Клаверен. В среду Белый дом сообщил, что США с 1 августа вводят пошлину в 50% на импорт полуфабрикатов и производных изделий из меди по соображениям нацбезопасности. Ранее в июле американский президент Дональд Трамп анонсировал введение импортных пошлин на медь с августа. "Ставка в 50%, о которой было объявлено ранее, не будет применяться к основным продуктам медного экспорта Чили в США. 99,9% наших поставок меди в США - это катодная медь, и она не подпадает под эту пошлину", - сообщил ван Клаверен по итогам заседания межведомственной группы по вопросам торговли медью, его слова приводит в коммюнике на своем сайте чилийский МИД. Как сообщили в правительстве южноамериканской страны, решение США вывести из-под пошлин основную часть чилийского экспорта меди, который на 70% обеспечивает импорт США, стало результатом скоординированных действий чилийских властей, представителей медной промышленности и посольства в Вашингтоне. Эта работа началась сразу после того, как США начали пересмотр правил в рамках раздела 232 Закона о расширении торговли, который позволяет вводить ограничения из соображений нацбезопасности. Министр горной добычи Аурора Вильямс отметила, что решение США демонстрирует доверие к Чили как к ответственному производителю и надежному партнеру и подчеркнула, что страна продолжит наращивать экспорт критически важных минералов и развивать новые рынки. Министр финансов Марио Марсель указал в свою очередь, что "эта новость хороша не только для Чили, но и для промышленности США", добавив, что достижение такого результата стало возможным благодаря взаимодействию государства и частного сектора. В работе межведомственной группы по вопросам торговли медью участвовали со стороны Чили представители правительства, горнодобывающих компаний и ассоциаций, включая руководство Codelco, Antofagasta Minerals, BHP и других отраслевых структур.

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