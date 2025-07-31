https://1prime.ru/20250731/davlenie-860154924.html
Премьер Швеции призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль
Премьер Швеции призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль - 31.07.2025, ПРАЙМ
Премьер Швеции призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль из-за ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T11:44+0300
2025-07-31T11:44+0300
2025-07-31T11:44+0300
экономика
израиль
газа
швеция
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:2327:1309_1920x0_80_0_0_0063a7c78d2ba887daa2993fdc16cfde.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль из-за ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа. "Швеция требует от ЕС как можно скорее заморозить торговую часть соглашения об ассоциации (между ЕС и Израилем - ред.). Экономическое давление на Израиль необходимо усилить. Израильское правительство должно разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу", - написал Кристерссон в соцсети X. Премьер добавил, что ситуация в секторе Газа "абсолютно ужасающая". Израиль, по словам Кристерссона, не выполняет основные обязательства и соглашения, касающиеся оказания чрезвычайной помощи. Кристерссон также призвал усилить давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников. Ранее посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявлял в интервью РИА Новости, что Евросоюз мог бы оказать влияние на Израиль посредством приостановки соглашения об ассоциации с этим государством, которое действует с 2000 года и регулирует всесторонние отношения между ЕС и Израилем.
https://1prime.ru/20250715/shvetsiya-859524725.html
израиль
газа
швеция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/32/841383236_0:0:1745:1309_1920x0_80_0_0_00b7851db0904a44e4e8d7cf82fa3d23.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, газа, швеция, ес, оон
Экономика, ИЗРАИЛЬ, Газа, ШВЕЦИЯ, ЕС, ООН
Премьер Швеции призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль
Премьер Швеции Кристерссон призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль из-за ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа.
"Швеция требует от ЕС как можно скорее заморозить торговую часть соглашения об ассоциации (между ЕС и Израилем - ред.). Экономическое давление на Израиль необходимо усилить. Израильское правительство должно разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу", - написал Кристерссон в соцсети X.
Премьер добавил, что ситуация в секторе Газа "абсолютно ужасающая". Израиль, по словам Кристерссона, не выполняет основные обязательства и соглашения, касающиеся оказания чрезвычайной помощи.
Кристерссон также призвал усилить давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.
Ранее посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявлял в интервью РИА Новости, что Евросоюз мог бы оказать влияние на Израиль посредством приостановки соглашения об ассоциации с этим государством, которое действует с 2000 года и регулирует всесторонние отношения между ЕС и Израилем.
Швеция внесет свой вклад в планы Трампа по поставкам оружия Украине