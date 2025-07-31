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Премьер Швеции призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль

Премьер Швеции призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль - 31.07.2025, ПРАЙМ

Премьер Швеции призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль из-за ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:44+0300

2025-07-31T11:44+0300

2025-07-31T11:44+0300

экономика

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС усилить экономическое давление на Израиль из-за ситуации с оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа. "Швеция требует от ЕС как можно скорее заморозить торговую часть соглашения об ассоциации (между ЕС и Израилем - ред.). Экономическое давление на Израиль необходимо усилить. Израильское правительство должно разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в Газу", - написал Кристерссон в соцсети X. Премьер добавил, что ситуация в секторе Газа "абсолютно ужасающая". Израиль, по словам Кристерссона, не выполняет основные обязательства и соглашения, касающиеся оказания чрезвычайной помощи. Кристерссон также призвал усилить давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников. Ранее посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи заявлял в интервью РИА Новости, что Евросоюз мог бы оказать влияние на Израиль посредством приостановки соглашения об ассоциации с этим государством, которое действует с 2000 года и регулирует всесторонние отношения между ЕС и Израилем.

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израиль, газа, швеция, ес, оон