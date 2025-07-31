Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/dokhody-860171389.html
Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза
Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза - 31.07.2025, ПРАЙМ
Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза
Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:35+0300
2025-07-31T15:35+0300
экономика
сша
доходы населения
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Потребительские расходы также выросли на 0,3% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения доходов на 0,2% в месячном выражении, расходов - на 0,4%.
https://1prime.ru/20250705/issledovanie-859197763.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, доходы населения
Экономика, США, доходы населения
15:35 31.07.2025
 
Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза

Доходы населения в США выросли на 0,3%, что оказалось выше прогнозов

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Потребительские расходы также выросли на 0,3% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения доходов на 0,2% в месячном выражении, расходов - на 0,4%.
%Киберспорт. Финал Континентальной лиги League of Legends - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Исследование показало, сколько россиян получают доход от хобби
5 июля, 07:46
 
ЭкономикаСШАдоходы населения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала