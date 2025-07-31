https://1prime.ru/20250731/dokhody-860171389.html

Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза

Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза - 31.07.2025, ПРАЙМ

Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза

Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:35+0300

2025-07-31T15:35+0300

2025-07-31T15:35+0300

экономика

сша

доходы населения

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Потребительские расходы также выросли на 0,3% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения доходов на 0,2% в месячном выражении, расходов - на 0,4%.

https://1prime.ru/20250705/issledovanie-859197763.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, доходы населения