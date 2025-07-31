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Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза
Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза - 31.07.2025, ПРАЙМ
Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза
Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:35+0300
2025-07-31T15:35+0300
2025-07-31T15:35+0300
экономика
сша
доходы населения
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Потребительские расходы также выросли на 0,3% в месячном выражении. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения доходов на 0,2% в месячном выражении, расходов - на 0,4%.
https://1prime.ru/20250705/issledovanie-859197763.html
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сша, доходы населения
Экономика, США, доходы населения
Доходы населения США в июне выросли к маю сильнее прогноза
Доходы населения в США выросли на 0,3%, что оказалось выше прогнозов
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.
Потребительские расходы также выросли на 0,3% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали увеличения доходов на 0,2% в месячном выражении, расходов - на 0,4%.
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