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Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро в ожидании статистики - 31.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250731/dollar-860160297.html
Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро в ожидании статистики
Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро в ожидании статистики - 31.07.2025, ПРАЙМ
Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро в ожидании статистики
Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене на последних торгах месяца после объявления итогов заседания центробанка Японии и публикации макростатистики... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T12:57+0300
2025-07-31T12:57+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене на последних торгах месяца после объявления итогов заседания центробанка Японии и публикации макростатистики из еврозоны, инвесторы ждут данных из Европы и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1438 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1404 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 149,87 иены с уровня прошлого закрытия в 149,48 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 99,82 пункта. Инвесторы обращают внимание на ряд новых данных, опубликованных в последний день месяца. Так, центробанк Японии ожидаемо сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,5%, повысив прогнозы ВВП и инфляции на текущий финансовый год. На следующие два финансовых года прогнозы ВВП были сохранены, инфляции - повышены. Безработица в еврозоне при этом составила 6,2% в июне, что соответствует пересмотренному уровню мая, аналитики ожидали сохранения на первоначальном значении прошлого месяца в 6,3%. В Германии безработица осталась в июле на отметке июня в 6,3%, хотя аналитики прогнозировали рост до 6,4%. При этом число безработных в стране выросло на 2 тысячи при прогнозе увеличения на 15 тысяч. Годовая инфляция во Франции, по предварительной оценке, осталась на отметке в 1%, как и месяцем ранее. За июль цены поднялись на 0,2% после увеличения на 0,4% в июне, тогда как ожидался рост на 0,1%. Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают выхода предварительной оценки инфляции в Германии, статистики первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 26 июля и данных о доходах и расходах населения Штатов. Статистика может отразиться на стоимости евро и доллара.
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рынок, торги, сша, япония, германия
Экономика, Рынок, Торги, США, ЯПОНИЯ, ГЕРМАНИЯ
12:57 31.07.2025
 
Доллар дорожает к иене и дешевеет к евро в ожидании статистики

Доллар дешевеет к евро и растет к иене на данных из Европы и США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене на последних торгах месяца после объявления итогов заседания центробанка Японии и публикации макростатистики из еврозоны, инвесторы ждут данных из Европы и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.49 мск курс евро к доллару поднимается до 1,1438 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1404 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 149,87 иены с уровня прошлого закрытия в 149,48 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 99,82 пункта.
Инвесторы обращают внимание на ряд новых данных, опубликованных в последний день месяца. Так, центробанк Японии ожидаемо сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,5%, повысив прогнозы ВВП и инфляции на текущий финансовый год. На следующие два финансовых года прогнозы ВВП были сохранены, инфляции - повышены.
Безработица в еврозоне при этом составила 6,2% в июне, что соответствует пересмотренному уровню мая, аналитики ожидали сохранения на первоначальном значении прошлого месяца в 6,3%.
В Германии безработица осталась в июле на отметке июня в 6,3%, хотя аналитики прогнозировали рост до 6,4%. При этом число безработных в стране выросло на 2 тысячи при прогнозе увеличения на 15 тысяч.
Годовая инфляция во Франции, по предварительной оценке, осталась на отметке в 1%, как и месяцем ранее. За июль цены поднялись на 0,2% после увеличения на 0,4% в июне, тогда как ожидался рост на 0,1%.
Позднее в ходе торгов инвесторы ожидают выхода предварительной оценки инфляции в Германии, статистики первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 26 июля и данных о доходах и расходах населения Штатов. Статистика может отразиться на стоимости евро и доллара.
% Японские иены - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Иена дорожает к доллару на прогнозах центробанка Японии
08:04
 
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