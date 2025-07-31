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Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар

Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар - 31.07.2025, ПРАЙМ

Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар

Стоимость доллара к иене в четверг днем поднимается, значение превысило 150 иен за доллар впервые со 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T14:11+0300

2025-07-31T14:11+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене в четверг днем поднимается, значение превысило 150 иен за доллар впервые со 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.06 мск курс доллара к иене увеличивался до 149,95 иены с уровня прошлого закрытия в 149,48 иены за доллар. Минутами ранее показатель находился выше 150 иен. Курс евро к доллару рос до 1,1441 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1404 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 99,82 пункта.

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рынок, торги, сша