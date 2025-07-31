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Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар - 31.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250731/dollar-860163240.html
Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар
Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар - 31.07.2025, ПРАЙМ
Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар
Стоимость доллара к иене в четверг днем поднимается, значение превысило 150 иен за доллар впервые со 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. | 31.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене в четверг днем поднимается, значение превысило 150 иен за доллар впервые со 2 апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.06 мск курс доллара к иене увеличивался до 149,95 иены с уровня прошлого закрытия в 149,48 иены за доллар. Минутами ранее показатель находился выше 150 иен. Курс евро к доллару рос до 1,1441 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1404 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 99,82 пункта.
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рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
14:11 31.07.2025
 
Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар

Курс доллара к иене поднялся выше 150 иен за доллар впервые со 2 апреля

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене в четверг днем поднимается, значение превысило 150 иен за доллар впервые со 2 апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.06 мск курс доллара к иене увеличивался до 149,95 иены с уровня прошлого закрытия в 149,48 иены за доллар. Минутами ранее показатель находился выше 150 иен.
Курс евро к доллару рос до 1,1441 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1404 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,14%, до 99,82 пункта.
% Японские иены - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
Иена дорожает к доллару на прогнозах центробанка Японии
08:04
 
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