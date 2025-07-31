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Доллар ускорил рост к иене в четверг вечером

Доллар ускорил рост к иене в четверг вечером - 31.07.2025, ПРАЙМ

Доллар ускорил рост к иене в четверг вечером

Курс доллара к иене ускорил рост в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T17:41+0300

2025-07-31T17:41+0300

2025-07-31T17:41+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Курс доллара к иене ускорил рост в четверг после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.31 мск курс доллара к иене рос до 150,5 иены с уровня прошлого закрытия в 149,48 иены за доллар. До выхода статистики американская валюта дорожала до 150 иен. Курс евро к доллару на 17.31 мск поднимался до 1,1433 доллара с 1,1404 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 99,9 пункта. При этом ранее в ходе торгов индекс доллара поднимался выше 100 пунктов - впервые с 29 мая. Трейдеры оценивают статистику по США. Так, доходы населения страны в июне выросли на 0,3% в месячном выражении, как и расходы. Аналитики ждали увеличения показателей на 0,2% и 0,4% соответственно. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 26 июля поднялось на 1 тысячу - до 218 тысяч. Прогноз составлял 224 тысячи. Также в среду были опубликованы данные по потребительским ценам в Германии. Годовая инфляция в стране по итогам июля осталась на уровне июня в 2%. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,9%. В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли сильнее ожиданий - на 0,3%.

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доллар, иена, рынок