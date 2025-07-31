https://1prime.ru/20250731/ekspert-860140475.html

Эксперт объяснил, почему россияне не выходят на пенсию по старости

Эксперт объяснил, почему россияне не выходят на пенсию по старости - 31.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему россияне не выходят на пенсию по старости

Россияне не выходят на пенсию по старости в этом году, поскольку в России происходит постепенное увеличение пенсионного возраста, рассказал РИА Новости... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T02:32+0300

2025-07-31T02:32+0300

2025-07-31T02:32+0300

общество

экономика

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860140475.jpg?1753918360

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Россияне не выходят на пенсию по старости в этом году, поскольку в России происходит постепенное увеличение пенсионного возраста, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "В 2025 году, в соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту, на пенсию по старости не выходили. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста", - сказал Сафонов. Он объяснил, что с 2019 по 2022 год пенсионный возраст каждый год увеличивали на полгода, поэтому россияне выходили на пенсию каждый год. А с 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, поэтому выход на пенсию происходит в 2024, 2026 и 2028 годах (женщины 1966-1968 года рождения, мужчины 1961-1963 года рождения). "Федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года определен период перехода на новый пенсионный возраст в России. Согласно этому закону, переходный период продлится десять лет - с 2019 по 2028 год. Следующие выходы на пенсию будут в 2026 году для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения", - добавил Сафонов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф