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Эксперт назвал самый перспективный страховой продукт в России

Эксперт назвал самый перспективный страховой продукт в России - 31.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал самый перспективный страховой продукт в России

Киберстрахование становится самым перспективным страховым продуктом на российском рынке на фоне участившихся кибератак, заявил РИА Новости директор группы... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T04:45+0300

2025-07-31T04:45+0300

2025-07-31T04:45+0300

финансы

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акра

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Киберстрахование становится самым перспективным страховым продуктом на российском рынке на фоне участившихся кибератак, заявил РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. "На наш взгляд, наиболее перспективным новым страховым продуктом на нашем рынке является киберстрахование. Дать оценку потенциального объема премий по киберстрахованию затруднительно, однако очевидно, что с учетом роста киберрисков спрос на этот вид страхования достаточно высок и будет расти в дальнейшем", - сказал Бредихин. При этом, по его словам, влияния неблагоприятных погодных явлений на рост страховых премий в России в перспективе текущего года будет несущественным. "Мы не ожидаем значительного прироста премий как по страхованию недвижимого имущества граждан, так и по автострахованию. Темп роста по этим видам в 2025 году, по нашему прогнозу, не превысит 10%", – сказал он. Однако в долгосрочной перспективе изменение климата является значительным вызовом для страхового сектора, уверен эксперт. "Увеличение количества природных катастроф и иных эффектов изменения климата будет способствовать росту спроса на страховые услуги, приводя к дальнейшему повышению уровня проникновения страхования", – сказал он. Говоря о новом для российского страхового рынка продукте - долевом страховании жизни (ДСЖ), продажи которого стартовали в 2025 году, он заявил, что этот продукт вряд ли способен принести значительные объемы дополнительных премий. "Он по своей природе призван заместить инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Иными словами премии клиентов по ИСЖ будут перетекать в ДСЖ без существенного влияния на общий объем", – прогнозирует Бредихин. В целом АКРА не видит факторов, способных поддерживать рост страхового рынка в России на уровне выше 10% в год. Основным фактором роста для российских страховщиков в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, будет сравнительно низкий уровень проникновения страхования, который рассчитывается как отношение суммарных страховых премий к ВВП. По итогам 2024 года в России этот показатель составляет 1,9%, при среднемировом уровне проникновения страхования 7%. При этом по ряду направлений ожидается заметное замедление роста. "В частности, мы ожидаем значительного замедления роста страхования жизни в результате изменения правил налогообложения, лишившего страхование жизни значительной доли налоговых преимуществ", - отмечает эксперт. Между тем именно страхование жизни стало главным фактором роста страхового сектора в 2024 и начале 2025 года. Кроме того, слабые авторынок, рынок ипотеки и розничного кредитования негативно влияют на связанные с ним виды страхования – автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев, кредитное страхование жизни и страхование имущества физических лиц. "Довольно затруднительно оценить темпы роста рынка в ближайшие годы, так как российский рынок достаточно волатилен, что показывает пример 2024 года когда рынок вырос на 63%. При этом в 2023 году рост рынка составил 26%, а в 2022 году – всего 0,5%", – сказал Бредихин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, акра