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Эксперт оценил ситуацию в лизинговой отрасли

Эксперт оценил ситуацию в лизинговой отрасли - 31.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил ситуацию в лизинговой отрасли

Санкции и высокая ключевая ставка Банка России привели к существенному "охлаждению" в российской лизинговой отрасли в первом полугодии 2025 года, но при... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T06:46+0300

2025-07-31T06:46+0300

2025-07-31T06:46+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Санкции и высокая ключевая ставка Банка России привели к существенному "охлаждению" в российской лизинговой отрасли в первом полугодии 2025 года, но при корректировке этих факторов ситуация на рынке может измениться, сообщил РИА Новости главный аналитик "Национального рейтингового агентства" (НРА) Сергей Гришунин. "Жесткие денежно-кредитные условия в первом полугодии 2025 года и санкционные ограничения привели к существенному "охлаждению" в лизинговой отрасли в этом периоде. Объем нового бизнеса в натуральном выражении в этом квартале резко сократился до 190 тысяч предметов по сравнению с 286 тысячами предметов за этот период годом ранее", - рассказал Гришунин. Понятие "новый бизнес" является одним из ключевых показателей в лизинге и означает стоимость переданных в лизинг предпринимателям транспорта и техники с НДС. БЕСПРЕЦЕНДЕНТНОЕ ПАДЕНИЕ Речь идет о всех видах транспорта, передаваемых в лизинг, в том числе железнодорожном, водном и автомобильном. "Сокращение активности в российской лизинговой отрасли является беспрецедентным с 2017 года. В кризис COVID-19 отрасль не испытывала падений, количество предметов лизинга в этот год выросло на 15% в сравнении с 2019 годом, при этом отрасль резко "отскочила" в 2021 году, показав рост практически в 45%. В 2022 году отрасль испытала снижение (в первую очередь в первом полугодии 2022 года), однако такого масштаба падения не наблюдалось. В первом полугодии 2022 года количество предметов снизилось на 32% год к году, а за весь год падение выдач составило всего 24%", - говорит эксперт. По его словам, сейчас наблюдается постепенный уход с рынка небольших лизингополучателей. "Сокращение активности в отрасли мы связываем в первую очередь с корректировкой компаниями своих инвестиционных планов и снижением интереса к автолизингу из-за резкого роста утилизационного сбора и высокой активностью на рынке в третьем-четвертом кварталах 2024 года. Кроме того, немаловажным фактором является продолжающееся низкое доверие к технике китайского производства", - пояснил он. МАЛЫЙ БИЗНЕС ВЫТЕСНЯЮТ Впрочем, НРА предполагает, что при условии снижения ключевой ставки до 16% годовых к концу текущего года, ожидаемое сокращение нового бизнеса может составить около 32%, до 420-440 тысяч единиц техники. "За счет инфляции объем нового бизнеса в денежном выражении сократится в меньшей степени. Он составит на конец 2025 года около 2,7 триллиона рублей, сокращение составит около 20%. Темпы роста совокупного лизингового портфеля значительно сократятся. Прирост лизингового портфеля в 2025 году составит около 12% (против 35% в 2024 году), он составит около 15 триллионов рублей", - добавил Гришунин. К тому же, из-за жестких денежно-кредитных условий доля малого бизнеса в структуре нового бизнеса по клиентам в 2025 году сократится до 48-50% портфеля, тогда как доля крупного бизнеса возрастет практически до 40%. Тем не менее, считает эксперт, малый бизнес останется одним из ключевых потребителей лизинговых услуг. "Консолидированный прогноз НРА по лизингу на 2026 год составляет 460-480 тысяч единиц нового бизнеса, ближе к верхней границе диапазона. Фактическая динамика нового бизнеса будет существенно зависеть от темпов смягчения денежно-кредитных условий. Объем нового бизнеса в денежном выражении составит около 3,2 триллиона рублей (рост по сравнению с 2025 годом на 18%), а совокупный лизинговый портфель приблизится к 18 триллионам рублей", - заключил Гришунин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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