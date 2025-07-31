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Эксперты оценили последствия отмены повышенного возмещения банкам

Эксперты оценили последствия отмены повышенного возмещения банкам - 31.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили последствия отмены повышенного возмещения банкам

Отмена с 7 августа повышенного возмещения банкам может привести к сокращению выдач льготной ипотеки в России на 15-20%, считают опрошенные РИА Недвижимость... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T03:17+0300

2025-07-31T03:17+0300

2025-07-31T03:17+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Отмена с 7 августа повышенного возмещения банкам может привести к сокращению выдач льготной ипотеки в России на 15-20%, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Минфин с 7 февраля по 6 августа текущего года увеличил возмещение банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотеке на жилье в многоквартирных домах и ИЖС до 3 процентных пунктов и 3,5 процентных пункта соответственно. Ранее оно рассчитывалось по формуле: ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 2 процентных пункта, минус ставка по льготной программе (по дальневосточной и арктической ипотеке - увеличенная на 1,5 процентных пункта). "Теперь, вероятно, компенсация вернется к базовой схеме: банкам будут возмещать не фиксированную надбавку, а разницу между ключевой и льготной ставкой, увеличенную на 1,5–2 процентного пункта. При высокой ключевой этого может не хватить, чтобы покрыть издержки. Программы господдержки останутся, но банкам станет менее выгодно активно в них участвовать. Из-за этого возможны ужесточения для заемщиков: выше первоначальный взнос, строже отбор, меньше одобрений", - прокомментировал гендиректор группы "Плюс" Александр Попов. Как пояснил он, ставка по семейной ипотеке остается на уровне 6%, но по факту доступ к ней может существенно сократиться. Поэтому уже в августе объем выдач по семейной и дальневосточной ипотеке может снизиться на 15-25% относительно июля. С ним согласен начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. Он ожидает, что выдачи сократятся на 15-20% в первые месяцы после отмены повышенного возмещения банкам. При этом гендиректор "Флип" Евгений Шавнев полагает, что выдачи сократятся всего на 5%, а потом стабилизируются. Исполнительный директор риелторской компании "Этажи" Регина Дыдалина рассказала, что часть крупных банков уже ужесточают условия по ипотеке и рассылают предупреждения о том, что выдача на прежних условиях будет только до 6 августа. По словам Абелева, банки могут повышать требования к заемщикам в части минимального стажа или проверки доходов, а также сокращая максимальную сумму ипотеки, особенно в регионах с большими кредитами, уменьшая сроки выплат или вводя допкомиссии. Еще есть вероятность, что банки ограничат выдачи в пользу своих зарплатных клиентов или проектов, где банк сам предоставляет финансирование, добавила руководитель управления прямых продаж ФСК Екатерина Чурюкина. Некоторые могут начать активнее предлагать комбинированную ипотеку, когда часть кредита выдается по льготной ставке, а та, что выше лимита, - на рыночных условиях, предположила директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина. Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов "А101" Рустам Азизов считает, что некоторые банки (в основном небольшие игроки) могут прийти к мысли о нецелесообразности выдачи таких кредитов в принципе. Абелев также не исключает, что участие средних и мелких банков может сильно сократиться. "Если у них нет господдержки, маржа по льготной ипотеке будет низкой, некоторые региональные банки вообще могут свернуть эти программы, они им будут невыгодны", - заявил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, бизнес, абелев, александр попов, минфин, риком-траст, фск