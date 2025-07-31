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Итальянская Enel отчиталась о снижении чистой прибыли

Итальянская Enel отчиталась о снижении чистой прибыли - 31.07.2025, ПРАЙМ

Итальянская Enel отчиталась о снижении чистой прибыли

Чистая прибыль итальянского энергоконцерна Enel, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия сократилась на 17,3% в годовом... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T19:40+0300

2025-07-31T19:40+0300

2025-07-31T19:40+0300

экономика

enel

чистая прибыль

снижение

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянского энергоконцерна Enel, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого полугодия сократилась на 17,3% в годовом выражении - до 3,428 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Выручка Enel в отчетном периоде при этом выросла на 5,4% - до 40,816 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 0,33 евро против 0,4 евро годом ранее. Показатель EBITDA по итогам полугодия снизился на 13,8% - до 11,092 миллиарда евро. Чистый финансовый долг в отчетном периоде составил 65,86 миллиарда евро. Компания подтвердила ранее представленный прогноз, по итогам года ожидает EBITDA от основной деятельности на уровне 22,9-23,1 миллиарда евро, а чистую прибыль - 6,7-6,9 миллиарда. Enel - крупнейшая энергетическая компания в Италии и одна из крупнейших в мире, основана в 1962 году. Штаб-квартира расположена в Риме. Работает в 28 странах.

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enel, чистая прибыль, снижение