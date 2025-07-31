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Эстония запросит у Евросоюза оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/estoniya-860152712.html
Эстония запросит у Евросоюза оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро
Эстония запросит у Евросоюза оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро - 31.07.2025, ПРАЙМ
Эстония запросит у Евросоюза оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро
Эстония запросит у ЕС оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро в рамках механизма "Меры по укреплению безопасности Европы" (SAFE), заявил министр обороны Эстонии... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:49+0300
2025-07-31T10:49+0300
экономика
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Эстония запросит у ЕС оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро в рамках механизма "Меры по укреплению безопасности Европы" (SAFE), заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "Что касается, например, европейского механизма SAFE, в рамках которого Европейская комиссия предлагает государствам кредиты на довольно выгодных условиях, то мы уже предложили свою программу министерству финансов (Эстонии - ред.). Это может (быть - ред.) где-то 3-4 миллиарда (евро - ред.), которые мы планируем попросить у Европы", - заявил Певкур в интервью телерадиокомпании ERR. Ранее 29 июля представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что девять стран Евросоюза уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений (SAFE) - в список вошли Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва.
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эстония, гаага, брюссель, нато, ес
Экономика, ЭСТОНИЯ, Гаага, Брюссель, НАТО, ЕС
10:49 31.07.2025
 
Эстония запросит у Евросоюза оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро

Эстония запросит у ЕС оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро по программе SAFE

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Эстония запросит у ЕС оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро в рамках механизма "Меры по укреплению безопасности Европы" (SAFE), заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Что касается, например, европейского механизма SAFE, в рамках которого Европейская комиссия предлагает государствам кредиты на довольно выгодных условиях, то мы уже предложили свою программу министерству финансов (Эстонии - ред.). Это может (быть - ред.) где-то 3-4 миллиарда (евро - ред.), которые мы планируем попросить у Европы", - заявил Певкур в интервью телерадиокомпании ERR.
Ранее 29 июля представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что девять стран Евросоюза уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений (SAFE) - в список вошли Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва.
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