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Эстония запросит у Евросоюза оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро
Эстония запросит у Евросоюза оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро - 31.07.2025, ПРАЙМ
Эстония запросит у Евросоюза оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро
Эстония запросит у ЕС оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро в рамках механизма "Меры по укреплению безопасности Европы" (SAFE), заявил министр обороны Эстонии... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T10:49+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Эстония запросит у ЕС оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро в рамках механизма "Меры по укреплению безопасности Европы" (SAFE), заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "Что касается, например, европейского механизма SAFE, в рамках которого Европейская комиссия предлагает государствам кредиты на довольно выгодных условиях, то мы уже предложили свою программу министерству финансов (Эстонии - ред.). Это может (быть - ред.) где-то 3-4 миллиарда (евро - ред.), которые мы планируем попросить у Европы", - заявил Певкур в интервью телерадиокомпании ERR. Ранее 29 июля представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что девять стран Евросоюза уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений (SAFE) - в список вошли Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва.
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Экономика, ЭСТОНИЯ, Гаага, Брюссель, НАТО, ЕС
Эстония запросит у Евросоюза оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро
Эстония запросит у ЕС оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро по программе SAFE
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Эстония запросит у ЕС оборонный кредит на 3-4 миллиарда евро в рамках механизма "Меры по укреплению безопасности Европы" (SAFE), заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Что касается, например, европейского механизма SAFE, в рамках которого Европейская комиссия предлагает государствам кредиты на довольно выгодных условиях, то мы уже предложили свою программу министерству финансов (Эстонии - ред.). Это может (быть - ред.) где-то 3-4 миллиарда (евро - ред.), которые мы планируем попросить у Европы", - заявил Певкур в интервью телерадиокомпании ERR.
Ранее 29 июля представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил на брифинге в Брюсселе, что девять стран Евросоюза уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений (SAFE) - в список вошли Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва.
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