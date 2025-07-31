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Фондовые индексы Европы завершили торги снижением

Фондовые индексы Европы завершили торги снижением - 31.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы завершили торги снижением

Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились, инвесторы следят за финансовыми показателями компаний, свидетельствуют данные бирж. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T20:48+0300

2025-07-31T20:48+0300

2025-07-31T20:48+0300

экономика

европа

фондовые индексы

снижение

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снизились, инвесторы следят за финансовыми показателями компаний, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,05% - до 9 132,81 пункта, французский CAC 40 - на 1,14%, до 7 771,97 пункта, немецкий DAX - на 0,73%, до 24 084,07 пункта. В центре внимания инвесторов остаются корпоративные новости. Так, акции пивоваренной компании AB InBev упали на 11,57% по итогам торгов дня после объявления компанией финансовых показателей за первое полугодие. Так, во втором квартале выручка за квартал сократилась на 2,1% год к году, до 15,004 миллиарда долларов. Объем продаж за этот период снизился на 2% год к году - до 143,347 миллиона гектолитров. Австрийская нефтегазовая компания OMV в четверг сообщила о падении чистой прибыли в первом полугодии в 2,2 раза в годовом выражении - до 384 миллионов евро, прибыль на акцию снизилась до 1,18 евро с 2,59 евро годом ранее. Акции OMV опустились на 3,54% на фоне финотчета. Бумаги французской автомобилестроительной группы Renault снизились на 1,48% в четверг. По итогам прошлого полугодия она получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 11,185 миллиарда евро, после прибыли в 1,293 миллиарда евро годом ранее, следует из релиза компании. Акции британского Rolls-Royce Holding подорожали на 8,5%. Компания улучшила прогноз на 2025 год и теперь ожидает по его итогам базовую операционную прибыль на уровне 3,1-3,2 миллиарда фунтов (4,2-4,3 миллиарда долларов) с ранее ожидавшихся 2,7-2,9 миллиарда фунтов (3,6-3,9 миллиарда долларов). Ранее в четверг были опубликованы данные по инфляции Германии от Федерального статистического бюро страны (Destatis). Так, по итогам июля годовая инфляция в стране по итогам июля, согласно предварительной оценке, сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2%. Хотя аналитики ожидали замедления показателя до 1,9%.

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европа, фондовые индексы, снижение