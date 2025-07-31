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ФАС может выявить картель при торгах на уборку мусора

ФАС может выявить картель при торгах на уборку мусора - 31.07.2025, ПРАЙМ

ФАС может выявить картель при торгах на уборку мусора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может выявить картель в Краснодаре из компаний ООО "Мусороуборочная компания" и АО "Мусороуборочная компания",... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:02+0300

2025-07-31T11:02+0300

2025-07-31T11:02+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может выявить картель в Краснодаре из компаний ООО "Мусороуборочная компания" и АО "Мусороуборочная компания", если установит антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен, сумма контрактов при этом составила более 4,7 миллиарда рублей, следует из сообщения ведомства. Торги на оказание комплекса мероприятий по уборке и поддержанию чистоты общественных пространств проходили в 2022-2024 годах, уточнили в ФАС. "Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Мусороуборочная компания" и АО "Мусороуборочная компания". Организации входят в группу, которая находится под контролем одного лица. ФАС России подозревает компании в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 4 747 143 928 рублей", - говорится в сообщении. В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы в соответствии с КоАП РФ по пункту 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" и по статье 14.32 КоАП РФ, заключается в сообщении.

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фас рф, картель, торги