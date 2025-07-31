https://1prime.ru/20250731/fermery-860156493.html

В Польше призвали отказаться от поддержки Украины за счет польских фермеров

В Польше призвали отказаться от поддержки Украины за счет польских фермеров - 31.07.2025, ПРАЙМ

В Польше призвали отказаться от поддержки Украины за счет польских фермеров

Поддержка Украины не может осуществляться за счет польских фермеров, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Стефан Краевский в эфире... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:59+0300

2025-07-31T11:59+0300

2025-07-31T11:59+0300

экономика

сельское хозяйство

украина

польша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

ВАРШАВА, 31 авг – ПРАЙМ. Поддержка Украины не может осуществляться за счет польских фермеров, заявил министр сельского хозяйства и развития села республики Стефан Краевский в эфире радиостанции RMF FM. "Мы говорим и в тематике войны, и в тематике расширения (Евросоюза – ред.). Поддержка для Украины – не за счет польских фермеров и польских переработчиков", - сказал Краевский. При этом он напомнил, как после отмены Евросоюзом в 2022 году пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины произошел неконтролируемый ввоз дешевого зерна и рапса в Польшу, что вынудило власти страны ввести автономный запрет на импорт украинского зерна. "Это можно сделать. Мы помним, когда зерно поплыло в Польшу неконтролируемым образом. Позже в последний момент, когда у нас были полные хранилища, правительство решилось на введение эмбарго на те продукты, которые нам угрожали, а позже мы ввели квоты, которые ограничивали поступление продукции на наш рынок", - сказал министр. В 2024 году по странам ЕС прокатились массовые протесты фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции, прежде всего украинской. Как утверждали разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза. Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году и позволяло беспошлинно ввозить украинские товары на рынок ЕС, а также восстановил квоты на украинские товары.

https://1prime.ru/20250730/polsha-860112062.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, украина, польша, ес