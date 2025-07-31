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"Полная немощность". Во Франции заявили о потере суверенитета

"Полная немощность". Во Франции заявили о потере суверенитета - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Полная немощность". Во Франции заявили о потере суверенитета

Признание правительства Франции в том, что точные условия торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами остаются неизвестны, демонстрирует немощность... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T11:16+0300

2025-07-31T11:16+0300

2025-07-31T11:16+0300

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ПАРИЖ, 31 июл - ПРАЙМ. Признание правительства Франции в том, что точные условия торговой сделки между Евросоюзом и Соединенными Штатами остаются неизвестны, демонстрирует немощность и потерю суверенитета, заявил в четверг лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В среду официальный представитель кабмина Франции Софи Прима по итогам совета министров заявила, что точные детали торгового соглашения неизвестны. "Вот страна, которая потеряла свой суверенитет: его правительство даже не знает, что Еврокомиссия согласовывает по поводу ее торговли, энергетики, вооружения, промышленности, сельского хозяйства. Полная немощность", - написал Филиппо в соцсети X. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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франция, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, эммануэль макрон, ес