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Биржевые цены на газ в Европе в целом стабильны
Биржевые цены на газ в Европе в целом стабильны - 31.07.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе в целом стабильны
Биржевые цены на газ в Европе открыли последние торги месяца незначительным ростом, в пределах 1%, достигая 415 долларов за тысячу кубометров, следует из данных | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T09:40+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе открыли последние торги месяца незначительным ростом, в пределах 1%, достигая 415 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 415,6 доллара (+1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.23 мск их стоимость составляет 415 долларов (+0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 411,5 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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европа, газ, торги
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, Торги
Биржевые цены на газ в Европе в целом стабильны
Биржевые цены на газ в Европе незначительно растут в четверг в пределах 1%
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе открыли последние торги месяца незначительным ростом, в пределах 1%, достигая 415 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 415,6 доллара (+1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 9.23 мск их стоимость составляет 415 долларов (+0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 411,5 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Нефть умеренно дешевеет в четверг утром