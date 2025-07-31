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Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2%

Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2% - 31.07.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2%

Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно предварительной оценке, сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2%, следует из пресс-релиза Федерального | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T15:08+0300

2025-07-31T15:08+0300

2025-07-31T15:15+0300

экономика

германия

инфляция

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно предварительной оценке, сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали замедления показателя до 1,9%.В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно предварительным данным, выросли на 0,3%, в то время как ожидалось увеличение на 0,2%.Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно осталась на уровне июня в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,2% в годовом выражении после 2% в июне. Цены на энергоносители сократились на 3,4%, после снижения на 3,5% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,1% в годовом выражении, на товары - на 1%.В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялись в июле на 1,8% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.

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германия

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германия, инфляция