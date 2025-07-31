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Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2% - 31.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/germaniya-860168181.html
Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2%
Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2% - 31.07.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2%
Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно предварительной оценке, сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2%, следует из пресс-релиза Федерального | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T15:08+0300
2025-07-31T15:15+0300
экономика
германия
инфляция
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно предварительной оценке, сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали замедления показателя до 1,9%.В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно предварительным данным, выросли на 0,3%, в то время как ожидалось увеличение на 0,2%.Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно осталась на уровне июня в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,2% в годовом выражении после 2% в июне. Цены на энергоносители сократились на 3,4%, после снижения на 3,5% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,1% в годовом выражении, на товары - на 1%.В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялись в июле на 1,8% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.
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германия, инфляция
Экономика, ГЕРМАНИЯ, инфляция
15:08 31.07.2025 (обновлено: 15:15 31.07.2025)
 
Годовая инфляция в Германии по итогам июля осталась на уровне июня в 2%

Destatis: годовая инфляция Германии по итогам июля сохранилась на уровне 2%

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, согласно предварительной оценке, сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали замедления показателя до 1,9%.
В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно предварительным данным, выросли на 0,3%, в то время как ожидалось увеличение на 0,2%.
Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) предварительно осталась на уровне июня в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,2% в годовом выражении после 2% в июне. Цены на энергоносители сократились на 3,4%, после снижения на 3,5% месяцем ранее. Цены на услуги выросли на 3,1% в годовом выражении, на товары - на 1%.
В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялись в июле на 1,8% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 19:17
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯинфляция
 
 
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