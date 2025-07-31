Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гонконг впервые в этом году импортировал золото из России - 31.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250731/gonkong-860141034.html
Гонконг впервые в этом году импортировал золото из России
Гонконг впервые в этом году импортировал золото из России - 31.07.2025, ПРАЙМ
Гонконг впервые в этом году импортировал золото из России
Гонконг в июне импортировал золота из России чуть более чем на 1 миллиард долларов - впервые в текущем году, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T04:15+0300
2025-07-31T04:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
гонконг
оаэ
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860141034.jpg?1753924502
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Гонконг в июне импортировал золота из России чуть более чем на 1 миллиард долларов - впервые в текущем году, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы. Июньские закупки в 1,9 раза превысили уровень мая и в 2,7 раза - июня прошлого года. Это первый раз в текущем году, когда ввоз Гонконгом золота из России превысил отметку в 1 миллиард долларов. Одновременно июньские закупки стали максимальными с ноября прошлого года (1,2 миллиарда долларов). В результате Россия в июне поднялась на третье место среди основных поставщиков золота в Гонконг с шестого в мае. Больше было только у ОАЭ (3 миллиарда долларов) и Китая (1,4 миллиарда). В пятерку также вошли Япония (861 миллион долларов) и Южная Африка (640 миллионов). За первое полугодие гонконгский импорт золота из России достиг максимальных за последние минимум 13 лет 2,9 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда годом ранее.
гонконг
оаэ
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, гонконг, оаэ, китай
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ГОНКОНГ, ОАЭ, КИТАЙ
04:15 31.07.2025
 
Гонконг впервые в этом году импортировал золото из России

Гонконг в июне впервые в этом году импортировал золото из России на $1 млрд

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Гонконг в июне импортировал золота из России чуть более чем на 1 миллиард долларов - впервые в текущем году, следует из расчетов РИА Новости по данным гонконгской статслужбы.
Июньские закупки в 1,9 раза превысили уровень мая и в 2,7 раза - июня прошлого года.
Это первый раз в текущем году, когда ввоз Гонконгом золота из России превысил отметку в 1 миллиард долларов. Одновременно июньские закупки стали максимальными с ноября прошлого года (1,2 миллиарда долларов).
В результате Россия в июне поднялась на третье место среди основных поставщиков золота в Гонконг с шестого в мае. Больше было только у ОАЭ (3 миллиарда долларов) и Китая (1,4 миллиарда). В пятерку также вошли Япония (861 миллион долларов) и Южная Африка (640 миллионов).
За первое полугодие гонконгский импорт золота из России достиг максимальных за последние минимум 13 лет 2,9 миллиарда долларов против 1,15 миллиарда годом ранее.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаГОНКОНГОАЭКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала