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В Госдуме попросили Чернышенко сообщить о росте цен на школьные товары - 31.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме попросили Чернышенко сообщить о росте цен на школьные товары
В Госдуме попросили Чернышенко сообщить о росте цен на школьные товары - 31.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме попросили Чернышенко сообщить о росте цен на школьные товары
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой предоставить информацию о причинах роста | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T01:20+0300
2025-07-31T01:20+0300
экономика
общество
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой предоставить информацию о причинах роста цен на школьные товары в текущем году, а также о мерах, направленных на стабилизацию ситуации, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Останина в документе ссылается на данные аналитического сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" о значительном росте цен на школьные товары. Она отметила, что, согласно исследованию, средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, в июне - июле 2025 года достигла 16 219 рублей, этот показатель на 7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич (Чернышенко - ред.), поручить проинформировать комитет о причинах роста цен в текущем году, а также о мерах, предпринимаемых государственными органами для стабилизации цен и поддержания доступности школьных принадлежностей. Также просим рассмотреть возможность введения дополнительных мер по поддержке семей с детьми в преддверии учебного года", - сказано в обращении. Парламентарий подчеркнула, что увеличение стоимости школьного набора может существенно ухудшить финансовое положение российский семей, в том числе многодетных.
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192
40
192
40
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40
192
40
общество , дмитрий чернышенко
Экономика, Общество , Дмитрий Чернышенко
01:20 31.07.2025
 
В Госдуме попросили Чернышенко сообщить о росте цен на школьные товары

Депутат Останина попросила Чернышенко сообщить о росте цен на школьные товары

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с просьбой предоставить информацию о причинах роста цен на школьные товары в текущем году, а также о мерах, направленных на стабилизацию ситуации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Останина в документе ссылается на данные аналитического сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" о значительном росте цен на школьные товары. Она отметила, что, согласно исследованию, средняя цена минимального школьного набора, включающего форму, рюкзак, кроссовки, футболку, дневник, комплект тетрадей и пенал, в июне - июле 2025 года достигла 16 219 рублей, этот показатель на 7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич (Чернышенко - ред.), поручить проинформировать комитет о причинах роста цен в текущем году, а также о мерах, предпринимаемых государственными органами для стабилизации цен и поддержания доступности школьных принадлежностей. Также просим рассмотреть возможность введения дополнительных мер по поддержке семей с детьми в преддверии учебного года", - сказано в обращении.
Парламентарий подчеркнула, что увеличение стоимости школьного набора может существенно ухудшить финансовое положение российский семей, в том числе многодетных.
 
ЭкономикаОбществоДмитрий Чернышенко
 
 
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