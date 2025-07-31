https://1prime.ru/20250731/gosduma-860161943.html

В ГД предложили установить единые дни бесплатной парковки по всей России

В ГД предложили установить единые дни бесплатной парковки по всей России - 31.07.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили установить единые дни бесплатной парковки по всей России

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T13:50+0300

2025-07-31T13:50+0300

2025-07-31T13:50+0300

госдума

парковка

оплата парковки

россия

общество

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Антон Ткачев и Ярослав Самылин. "Законопроектом предлагается законодательно установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах по всей стране", - говорится в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в настоящее время в разных регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни, что приводит к ситуации, когда россияне разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство граждан. Проектом предлагается установить единые дни бесплатной парковки на платных парковочных местах на дорогах общего пользования регионального, муниципального и межмуниципального значения по нерабочим праздничным дням, по воскресеньям и в иные дни, установленные нормативно правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.

https://1prime.ru/20250730/gosduma-860123295.html

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госдума, парковка, оплата парковки, россия, общество