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Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве
Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве - 31.07.2025, ПРАЙМ
Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве
| 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T18:38+0300
2025-07-31T18:39+0300
политика
рафаэль гросси
приглашение
москва
алексей лихачев
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Добавлен бэкграунд МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, предварительно, принял приглашение поучаствовать в мероприятиях Всемирной атомной недели в Москве, она пройдет ориентировочно 25-27 сентября, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Конечно же, МАГАТЭ поддерживает это мероприятие, будет в нем активно участвовать. Ну и ответил господин Гросси согласием на наше приглашение ему поучаствовать и в беседах лидеров, и, естественно, во всей программе Всемирной атомной недели... Ориентировочно это 25-27 числа сентября. Предварительное согласие получено", - сообщил Лихачев журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем визите Гросси в Москву. В 2025 году российская атомная отрасль отмечает свое 80-летие. В связи с празднованием юбилея в Москве на ВДНХ будет проведена "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week). Планируется, что форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков ученых и бизнесменов. Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности.
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рафаэль гросси, приглашение, москва, алексей лихачев
Политика, Рафаэль Гросси, приглашение, МОСКВА, Алексей Лихачев
18:38 31.07.2025 (обновлено: 18:39 31.07.2025)
 
Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве

Лихачев: Гросси согласился приехать на Всемирную атомную неделю в Москве

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, предварительно, принял приглашение поучаствовать в мероприятиях Всемирной атомной недели в Москве, она пройдет ориентировочно 25-27 сентября, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Конечно же, МАГАТЭ поддерживает это мероприятие, будет в нем активно участвовать. Ну и ответил господин Гросси согласием на наше приглашение ему поучаствовать и в беседах лидеров, и, естественно, во всей программе Всемирной атомной недели... Ориентировочно это 25-27 числа сентября. Предварительное согласие получено", - сообщил Лихачев журналистам, отвечая на вопрос о предстоящем визите Гросси в Москву.
В 2025 году российская атомная отрасль отмечает свое 80-летие. В связи с празднованием юбилея в Москве на ВДНХ будет проведена "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week). Планируется, что форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков ученых и бизнесменов.
Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
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