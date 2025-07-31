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Иена дорожает к доллару на прогнозах центробанка Японии

Иена дорожает к доллару на прогнозах центробанка Японии - 31.07.2025, ПРАЙМ

Иена дорожает к доллару на прогнозах центробанка Японии

Курс иены в четверг утром растет к доллару на фоне решений центробанка Японии и его макроэкономических прогнозов, свидетельствуют данные торгов и комментарии... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T08:04+0300

2025-07-31T08:04+0300

2025-07-31T08:04+0300

экономика

рынок

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сша

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Курс иены в четверг утром растет к доллару на фоне решений центробанка Японии и его макроэкономических прогнозов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.51 мск курс доллара к иене снижается до 148,92 иены с уровня прошлого закрытия в 149,48 иены за доллар. Евро к доллару растет до 1,143 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1404 доллара за евро, А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,22%, до 99,74 пункта. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков, курс иены поддерживает макроэкономический прогноз центробанка Японии. Инфляция в следующем финансовом году, как ожидает регулятор, составит 1,8% вместо 1,7% в предыдущем прогнозе. На 2027-2028 финансовый год прогноз составляет 2% против ожидавшихся в апреле 1,9%. На 2026-2027 финансовый год ЦБ Японии сохранил прогноз по росту ВВП на апрельском уровне в 0,7%. В 2027-2028 финансовом году рост экономики страны ожидается также на уровне 1%. Кроме того, Банк Японии сохранил учетную ставку на уровне около 0,5% по итогам июльского заседания. Аналитики полагают, что неопределенность вокруг макроэкономики Японии ослабла после заключения торгового соглашения с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп в этом месяце заявил, что Япония в рамках торговой сделки согласилась приобрести американские товары и вооружение на миллиарды долларов. По словам Трампа, Токио со своей стороны "впервые открыл для американских компаний" доступ к своему рынку автомобилей и сельхозпродукции, в частности риса. "Совершенно очевидно, что для повышения ставок у них есть все основания", - приводит Рейтер мнение аналитика ANZ Хуна Го (Khoon Goh). Эксперт также добавил, что "факт достижения Японией, наконец, соглашения с США, действительно снимает часть этой неопределенности".

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рынок, япония, сша, токио, дональд трамп