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Индекс деловой активности в Китае в июле снизился до 49,3 пункта

Индекс деловой активности в Китае в июле снизился до 49,3 пункта - 31.07.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в Китае в июле снизился до 49,3 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле снизился до 49,3 пункта против 49,7 пункта в июне, свидетельствуют опубликованные в четверг... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T07:52+0300

2025-07-31T07:52+0300

2025-07-31T07:52+0300

экономика

мировая экономика

промышленность

китай

кнр

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ПЕКИН, 31 июл - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле снизился до 49,3 пункта против 49,7 пункта в июне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Индекс остается ниже психологической отметки в 50 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в июле снизился на 0,9 пункта, до 50,3 пункта, PMI средних увеличился на 0,9 пункта, до 49,5 пункта, малых - снизился на 0,9 пункта, до 46,4 пункта. Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства в июле составил 50,5, снизившись на 0,5 процентных пункта, оставшись выше критической отметки, что свидетельствует о продолжающемся росте производства в обрабатывающей промышленности. Индекс новых заказов снизился на 0,8 пункта, до 49,4 пункта, что свидетельствует о замедлении спроса на рынке обрабатывающей промышленности. Индекс сырьевых запасов в июле снизился на 0,3 пункта, до 47,7 пункта, что указывает на продолжающееся сокращение запасов основных видов сырья в промышленности. Индекс занятости составил 48 пунктов, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, что свидетельствует о небольшом восстановлении настроений в сфере занятости среди производственных предприятий. Тем временем индекс поставок сырья в июле вырос на 0,1 пункта - до 50,3 пункта, что свидетельствует о сокращении сроков поставки сырья для поставщиков в производственном секторе.

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мировая экономика, промышленность, китай, кнр, pmi