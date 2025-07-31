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Фондовые индексы Европы в основном растут в четверг

Фондовые индексы Европы в основном растут в четверг - 31.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном растут в четверг

Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут на последних торгах июля после публикации макроэкономической статистики, следует из биржевых данных. | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T13:46+0300

2025-07-31T13:46+0300

2025-07-31T13:46+0300

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут на последних торгах июля после публикации макроэкономической статистики, следует из биржевых данных. По состоянию на 13.31 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,48%, до 9 181,05 пункта, французский CAC 40 опускается на 0,05%, до 7 857,7 пункта, немецкий DAX поднимается на 0,01% - до 24 275,27 пункта. Согласно опубликованным ранее в четверг данным, безработица в еврозоне в июне составила 6,2%, что соответствует пересмотренному уровню мая. Аналитики ждали сохранения показателя на первоначальном уровне мая в 6,3%. В Германии безработица осталась в июле на отметке июня в 6,3%, хотя аналитики прогнозировали рост до 6,4%. При этом число безработных в стране выросло на 2 тысячи при прогнозе увеличения на 15 тысяч. "Рынок труда все еще слабеет, несмотря на то что уровень безработицы остается стабильным", - прокомментировала старший экономист Pantheon Macroeconomics Мелани Дебоно (Melanie Debono), заявление которой цитирует агентство Рейтер. А годовая инфляция во Франции, по предварительной оценке, осталась на отметке в 1%, как и месяцем ранее. За июль цены поднялись на 0,2% после увеличения на 0,4% в июне, тогда как ожидался рост на 0,1%. "Внимание большинства европейских участников рынка теперь больше обращено на 2026 год, и это будет время, когда вы увидите воздействие фискального стимулирования в Германии и проведение больших мер, связанных с европейским суверенитетом", - приводит Рейтер мнение аналитика Allianz Global Investors Кристофа Бергера (Christoph Berger).

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рынок, индексы, торги, европа