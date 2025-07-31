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Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе" - 31.07.2025, ПРАЙМ
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Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе"
Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе" - 31.07.2025, ПРАЙМ
Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе"
Гражданские иски на общую сумму примерно 68 миллионов рублей заявили к обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" потерпевшие - как... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T04:48+0300
2025-07-31T04:48+0300
бизнес
общество
мтс
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Гражданские иски на общую сумму примерно 68 миллионов рублей заявили к обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" потерпевшие - как физические лица, так и компании, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Иски к обвиняемым в рамках уголовного дела заявлены на общую сумму примерно в 68 миллионов рублей, большинство из них поданы потерпевшими физлицами, указавшими, что преступлением им был причинен физический или моральный вред, следует из материалов. В то же время ООО "Видео Ленд", обеспечившее концерт группы "Пикник" видеооборудованием, подало иск о компенсации имущественного вреда на 14 миллионов 333 тысячи рублей, операторы ПАО "МТС" и ООО "Т2 Мобайл" на суммы примерно 500 тысяч каждый - они арендовали в сгоревшем здании площади по размещению систем обеспечения мобильной связью, подчеркивается в материалах. Ответчиками по иску значатся те фигуранты, которые обвиняются непосредственно в совершении теракта, это 13 из 19 подсудимых. Остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Изложенная в материалах информация актуальна на июнь 2025 года, при этом у потерпевших есть возможность подать или уточнить иски в ходе рассмотрения дела, начало которого запланировано 2-м западным окружным военным судом на 4 августа. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
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192
40
192
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бизнес, общество , мтс
Бизнес, Общество , МТС
04:48 31.07.2025
 
Потерпевшие подали иски к обвиняемым в теракте в "Крокусе"

К обвиняемым в теракте в "Крокусе" подали иски на 68 миллионов рублей

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Гражданские иски на общую сумму примерно 68 миллионов рублей заявили к обвиняемым в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" потерпевшие - как физические лица, так и компании, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Иски к обвиняемым в рамках уголовного дела заявлены на общую сумму примерно в 68 миллионов рублей, большинство из них поданы потерпевшими физлицами, указавшими, что преступлением им был причинен физический или моральный вред, следует из материалов.
В то же время ООО "Видео Ленд", обеспечившее концерт группы "Пикник" видеооборудованием, подало иск о компенсации имущественного вреда на 14 миллионов 333 тысячи рублей, операторы ПАО "МТС" и ООО "Т2 Мобайл" на суммы примерно 500 тысяч каждый - они арендовали в сгоревшем здании площади по размещению систем обеспечения мобильной связью, подчеркивается в материалах.
Ответчиками по иску значатся те фигуранты, которые обвиняются непосредственно в совершении теракта, это 13 из 19 подсудимых. Остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Изложенная в материалах информация актуальна на июнь 2025 года, при этом у потерпевших есть возможность подать или уточнить иски в ходе рассмотрения дела, начало которого запланировано 2-м западным окружным военным судом на 4 августа.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
 
БизнесОбществоМТС
 
 
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