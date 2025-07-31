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Уиткофф прибыл в Израиль для обсуждения ситуации в Газе, сообщают СМИ

Уиткофф прибыл в Израиль для обсуждения ситуации в Газе, сообщают СМИ - 31.07.2025, ПРАЙМ

Уиткофф прибыл в Израиль для обсуждения ситуации в Газе, сообщают СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Израиль, ожидается, что чиновник встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T12:09+0300

2025-07-31T12:09+0300

2025-07-31T12:09+0300

политика

сша

стив уиткофф

израиль

биньямин нетаньяху

газа

визит

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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Израиль, ожидается, что чиновник встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа, сообщил в четверг 12-й канал израильского телевидения. В среду портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что Уиткофф прибудет в Израиль для обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа. "Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приземлился в четверг утром в Израиле… Ожидается, что премьер-министр (Биньямин – ред.) Нетаньяху и посланник Уиткофф встретятся примерно в 14.00 по израильскому времени (совпадает с мск – ред.)", - говорится в сообщении. Телеканал отмечает, что, вероятнее всего, темами для беседы политиков будут продолжение военных действий в Газе, а также гуманитарная проблема, возникшая в секторе. Согласно информации телеканала, спецпосланник США посетит центры распределения гумпомощи под управлением "Гуманитарного фонда Газы" (GHF) в анклаве, чтобы лично проверить, как там обстоят дела. В мае израильские власти на фоне существенного расширения боевых действий рассказали о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини подчеркивал, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор преследует цель насильственного выселения его жителей с этой территории. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.

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сша, стив уиткофф, израиль, биньямин нетаньяху, газа, визит