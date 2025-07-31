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Рост цен на продукты в Японии в августе охватит 1010 наименований
Рост цен на продукты в Японии в августе охватит 1010 наименований - 31.07.2025, ПРАЙМ
Рост цен на продукты в Японии в августе охватит 1010 наименований
Рост цен на продовольствие в Японии в августе охватит 1010 наименований продуктов, что в 1,5 раза больше, чем год назад, такие данные приводит... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T05:15+0300
2025-07-31T05:15+0300
2025-07-31T05:15+0300
экономика
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ТОКИО, 31 июл - ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие в Японии в августе охватит 1010 наименований продуктов, что в 1,5 раза больше, чем год назад, такие данные приводит научно-исследовательский центр Teikoku Databank.
"В августе рост цен затронет 1010 наименований продуктов, это в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. В октябре рост цен на продукты станет вторым после апреля подорожанием более 3 тысяч продуктов. В этом году оно станет следующим после апрельского подорожания, когда в цене выросли 4225 наименований", - отмечает Teikoku Databank.
Уточняется, что научно-исследовательский центр Teikoku Databank опросил 195 компаний, производящих продукты и напитки.
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мировая экономика, япония
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ
Рост цен на продукты в Японии в августе охватит 1010 наименований
Teikoku Databank: рост цен на продукты в Японии в августе вырастет в 1,5 раза
ТОКИО, 31 июл - ПРАЙМ. Рост цен на продовольствие в Японии в августе охватит 1010 наименований продуктов, что в 1,5 раза больше, чем год назад, такие данные приводит научно-исследовательский центр Teikoku Databank.
"В августе рост цен затронет 1010 наименований продуктов, это в 1,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. В октябре рост цен на продукты станет вторым после апреля подорожанием более 3 тысяч продуктов. В этом году оно станет следующим после апрельского подорожания, когда в цене выросли 4225 наименований", - отмечает Teikoku Databank.
Уточняется, что научно-исследовательский центр Teikoku Databank опросил 195 компаний, производящих продукты и напитки.