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"Захватить Калининград". Раскрыты новые детали провокации США
"Захватить Калининград". Раскрыты новые детали провокации США - 31.07.2025, ПРАЙМ
"Захватить Калининград". Раскрыты новые детали провокации США
Угрожающее заявление командующего силами США в Европе генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининградской области провоцирует эскалацию и может... | 31.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-31T16:20+0300
2025-07-31T16:20+0300
2025-07-31T16:23+0300
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МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Угрожающее заявление командующего силами США в Европе генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининградской области провоцирует эскалацию и может стать продолжением ультиматума по Украине, который выдвинул России президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший советник главы Пентагона, полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, высказывание генерала Донахью о возможном захвате Калининграда демонстрирует намерения Соединенных Штатов и, "к сожалению, намерения совпадает с риторикой Белого дома и Пентагона"."Это прямая угроза России. Думаю, это может стать продолжением ультиматума Трампа", - заявил Макгрегор.При этом он отметил, что Трамп не случайно назначил Донахью командующим силами США в Европе, поскольку этот генерал практически всю свою службу занимался спецоперациями. Ранее генерал Донахью сделал заявление о том, что НАТО составило план оперативного подавления российского оборонительного потенциала в Калининградской области. Также он заявил, что страны-члены блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", предполагающий усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в Североатлантическом альянсе.
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вооруженные силы, сша, нато, захват, россия, экспертное мнение
Происшествия, вооруженные силы, США, НАТО, захват, РОССИЯ, экспертное мнение
"Захватить Калининград". Раскрыты новые детали провокации США
Полковник Макгрегор: заявление Донахью о захвате Калининграда - прямая угроза РФ
МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ.
Угрожающее заявление командующего силами США в Европе генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининградской области провоцирует эскалацию и может стать продолжением ультиматума по Украине, который выдвинул России президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom
высказал бывший советник главы Пентагона, полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, высказывание генерала Донахью о возможном захвате Калининграда демонстрирует намерения Соединенных Штатов и, "к сожалению, намерения совпадает с риторикой Белого дома и Пентагона".
"Это прямая угроза России. Думаю, это может стать продолжением ультиматума Трампа", - заявил Макгрегор.
При этом он отметил, что Трамп не случайно назначил Донахью командующим силами США в Европе, поскольку этот генерал практически всю свою службу занимался спецоперациями.
Ранее генерал Донахью сделал заявление о том, что НАТО составило план оперативного подавления российского оборонительного потенциала в Калининградской области. Также он заявил, что страны-члены блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", предполагающий усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в Североатлантическом альянсе.
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