https://1prime.ru/20250731/kaliningrad-860173426.html

"Захватить Калининград". Раскрыты новые детали провокации США

"Захватить Калининград". Раскрыты новые детали провокации США - 31.07.2025, ПРАЙМ

"Захватить Калининград". Раскрыты новые детали провокации США

Угрожающее заявление командующего силами США в Европе генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининградской области провоцирует эскалацию и может... | 31.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-31T16:20+0300

2025-07-31T16:20+0300

2025-07-31T16:23+0300

происшествия

вооруженные силы

сша

нато

захват

россия

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84024/42/840244264_0:2:3073:1730_1920x0_80_0_0_fc72a8664bc47284b56ed8ff019e52d8.jpg

МОСКВА, 31 июл - ПРАЙМ. Угрожающее заявление командующего силами США в Европе генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининградской области провоцирует эскалацию и может стать продолжением ультиматума по Украине, который выдвинул России президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший советник главы Пентагона, полковник Армии США в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, высказывание генерала Донахью о возможном захвате Калининграда демонстрирует намерения Соединенных Штатов и, "к сожалению, намерения совпадает с риторикой Белого дома и Пентагона"."Это прямая угроза России. Думаю, это может стать продолжением ультиматума Трампа", - заявил Макгрегор.При этом он отметил, что Трамп не случайно назначил Донахью командующим силами США в Европе, поскольку этот генерал практически всю свою службу занимался спецоперациями. Ранее генерал Донахью сделал заявление о том, что НАТО составило план оперативного подавления российского оборонительного потенциала в Калининградской области. Также он заявил, что страны-члены блока реализуют план "линии сдерживания на восточном фланге", предполагающий усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в Североатлантическом альянсе.

https://1prime.ru/20250728/litva-860027219.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вооруженные силы, сша, нато, захват, россия, экспертное мнение